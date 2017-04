Vielfältiger Urlaub im Hotel in Brixen – Hotel Löwenhof

(fair-NEWS)

Ideale Lage beim Camping in BrixenWer sagt, dass auf Qualität beim Campen verzichtet werden muss? Mit unserem kostenlosen Fahrradverleih können Sie den europäischen Radweg erkunden, welcher direkt an den Löwenhof angrenzt. Für alle Campingurlauber stellen wir selbstverständlich kostenloses Wi-Fi zur Verfügung, damit Sie auch im Urlaub online sein können. Sehr beliebt ist auch ein Ausflug nach Brixen. Das Stadtzentrum wartet mit allerhand Sehenswürdigkeiten auf. Für alle Bergsteiger und Wanderfreunde bietet es sich an, die Dolomiten zu besteigen und einen atemberaubenden Ausblick zu erhalten mit Erinnerungen, die ewig bleiben. Machen Sie sich auf den Weg zu einem facettenreichen Urlaub in Südtirol.Das 4 Sterne Hotel Löwenhof im Herzen von Südtirol – Wellnesshotel BrixenZahlreiche Argumente sprechen für das Hotel in Brixen. Das traditionsreiche Hotel Löwenhof wird seit dem Jahr 1890 von Gästen aus aller Welt besucht. Durch die hervorragende Lage inmitten Südtirols können Besucher vollkommen flexibel sein. Entscheiden Sie zwischen unseren hochwertig ausgestatteten Zimmern und Appartements. Tun Sie sich etwas Gutes und nehmen Sie eine unserer vielen Wellness-Angebote in Anspruch. Von der Massage bis zur Beauty-Anwendung ist alles dabei. Kommen Sie in die Löwentherme, dort warten unter anderem Sauna, Dampfbad, Whirlpool und eine Schwimmgrotte mit Gegenstromanlage und Wasserfall auf Sie. Im Sommer öffnen wir unser Freischwimmbad. Hier können Sie die Sonne sowohl im Wasser als auch auf der Liegewiese genießen.Kreativ und köstlich, so verzaubern die Köche im Hotel in BrixenEs erwartet die Gäste eine internationale Küche mit Südtiroler Note. Das reichhaltige Frühstücksbuffet besteht aus vielen regionalen Produkten, sowie hausgemachten Marmeladen und Kuchen. Saisonalität und Regionalität sind uns wichtig, deshalb gibt es bei uns eine ausgewogene Südtiroler Küche. Bei uns kommt die Pizza noch aus dem Steinofen. Am Abend bieten wir ein 5-Gänge-Wahlmenü an, inklusive eines bunten Salatbuffets. Dazu empfehlen wir gerne unsere Weinkarte mit über 100 Etiketten.Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.loewenhof.it