Leawo Prof. Media V7.7 verbessert sich seine BDAV-Audioanalyse und fügt Profile von iPhone 7/7

(fair-NEWS)

Shenzhen, China, 20. April 2017 - Um eine bessere Benutzererfahrung zu bieten, hat Leawo Software die neu aktualisierte <a href="www.leawo.de/total-media-converter-ultimate/?pr">Leawo Prof. Media</a> V7.7.0.0 offiziell bekannt gegeben. Die neue Version hat mehrere Optimierungen, einschließlich: Verbesserung der Analyse von BDAV-Audio und YouTube-Video; Behebung von verschwommenen Bildern beim Abspielen von MP4-Dateien, die von der Disk konvertiert wurden; Hinzufügen von voreingestellter Profile für das iPhone 7/7 Plus. Durch dieses Upgrade stellt Leawo in Aussicht, alle seinen Kunden eine bessere Lösung für Medienkonvertierung anzubieten.Leawo Prof. Media ist eine allumfassende Media-Converter-Suite, die alle Media-Converter-Apps zusammen eingliedert, einschließlich Blu-ray, DVD, Video, Audio und Bilder. Sie enthält Blu-ray Ripper, Blu-ray Creator, Blu-ray Copy, DVD Copy, <a href="www.leawo.de/wie-lasst-sich-video-zu-dvdblu-ray-brennen/">DVD Creator</a>, DVD Ripper, HD Video Converter, Audio Converter, Foto Slideshow Burner, Foto Slideshow Maker und 2D zu 3D Converter. Sie ist das Flaggschiff-Produkt von Leawo Software.Blu-ray-Unterstützung war ein herausstechendste Feature von Leawo Prof. Media. Leider unterstützt nicht alle Medienkonverter das Rippen und Konvertieren von Blu-ray Disk. Leawo Prof. Media hat eine wunderbare Leistung erbringt. Aber durch diese Aktualisierung wird die Analyse-Fähigkeit von BDAV Disk Audio verfeinert. Mit Leawo Prof. Media kann man BDAV- und BDMV-Disks rippen. Die Audiodateien in der BDAV-Disk wurden gelegentlich nicht zum Konvertieren analysiert, was zu Konvertierungsfehlern oder Fehlern führte. Dieses Upgrade hat dieses Problem erfolgreich gelöst und eine reibungslose BDAV-Disc-Extraktion gewährleistet.Weil es einige Datenbank-Mängel gibt, konnte das Abspielen der konvertierten MP4-Dateien aus speziellen Blu-ray-Disks den verschwommen Bildschirm verursachen. Das Problem wurde auch durch die Aktualisierung der Disk-Konvertierungstechnologie in der neuesten Version von Prof. Media behoben, damit vollständige Video-und Audio-Dateien aus den Blu-ray / DVD Quelle-Disks extrahieren können. Also keine Decodierung-oder Codierungsfehler hat. Somit können konvertierte Blu-ray / DVD-Disks und in MP4-Format-Gespeicherte Dateien problemlos auf jedem MP4-Player abgespielt werden.Bezüglich des Online-Video-Downloaders wird Leawo Prof. Media auch in diesem Downloader-Modul optimiert. Durch diese Aktualisierung wurde das Problem vom Herunterladen der intermittierenden Video-und Audio-Dateien von Online-Video-Sharing-Sites optimiert. Nach der Aktualisierung wurde das Programm automatisch diese intermittierenden Clips zu einer kompletten Datei kombiniert, um zu vermeiden, dass die heruntergeladen Videos aus Stück zusammengesetzt sind.Der beste Punkt auf der Aktualisierung kommt zum Hinzufügen von voreingestellten Profilen für iPhone 7 und iPhone 7 Plus. Die eingesetzten Profile von Leawo für iPhone 7 und iPhone 7 Plus in das Programm erlaubt Benutzern iPhone 7/7 Plus kompatible Formate als Ausgabe direkt zu wählen, damit man Zeit und Energie sparen kann.Im Moment steht Leawo Prof. Media V7.7.0.0 schon auf der offiziellen Webseite <a href="www.leawo.de/total-media-converter-ultimate/">www.leawo.de/total-media-converter-ultimate/</a> zur verfügbar. Es bietet sowohl kostenlose Testversion als auch kostenpflichtige Version. Die Lizenz kostet EUR 119,95 pro Jahr. Und es gibt keine Begrenzung bei der Medien-Konvertierung und bei dem Download.



Bildinformation: Leawo Prof. Media V7.7 verbessert sich seine BDAV-Audioanalyse und fügt Profile von iPhone 7/7