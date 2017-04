Abenteuerreise auf zwei Rädern - Motorrad-Ecke Himalaya Tour 2017

(fair-NEWS)

Die Motorrad-Ecke, Bekleidungsspezialist im Motorradbereich, plant und organisiert eine atemberaubende und unvergessliche Abenteuerreise nach Indien in das Himalaya Gebirge. Reisestart ist am 4. September und beginnt in Dehli mit einer abenteuerlichen Zugfahrt. Von dort geht es nach Shimla, wo die Reiseteilnehmer mit Ihren Motorrädern ausgestattet werden. Standesgemäß werden Royal Enfields gefahren, welche sich schon bei vielen Touren bewährt haben.Weiter führt die Tour durch üppige Pinienwälder bei Narkand und saftig, grüne Täler, genauso wie durch karge Halbwüsten und fahrerisch herausfordernde Bergpässen wie dem Baralacha Pass. Es werden Höhen von über 5.500m überquert, auf Zeltplätzen im Hochgebirge übernachtet wie auch in heimischen Gasthäusern. Abgesehen von der beeindruckenden Landschaft trifft man im Himalaya Gebirge sehr herzliche und freundliche Menschen. Genau diese Kombination aus Begegnungen mit Menschen und diese überwältigende Landschaft machen diesen Trip so unvergesslich. Die Abenteuerreise wird von erfahrenen Guides und Mechanikern, mit allerlei Ersatzteilen im Gepäck, sowie einem Begleitfahrzeug für das Gepäck begleitet. Auch ein deutschsprachiger Arzt ist mit auf Tour, da es in diesen Höhenlagen Gefahren gibt, wie z.B. die Höhenkrankheit. Das Highlight des Trips sind die abgelegenen und unberührten Orte des Himachal Pradesh, wilde Flussüberquerungen und eine friedvolle Landschaft die Augen und Seele beruhigen.Auch den sozialen Aspekt möchten die Motorrad-Ecke nicht vernachlässigen, allen voran natürlich den Kindern etwas zurückgeben. Während der Reise wird die Schule in Dhankar besucht und wie bei vorangegangenen Touren, Kuscheltiere gesammelt, um sie während der Tour zu verschenken..Nach der zweiwöchigen Tour über das Dach der Welt und über 1300 gefahrenen Kilometern, geht es am 15.September 2017 zurück von Manali nach Dehli.Wer weitere Informationen zur Tour haben möchte, kann sich auf www.motorrad-ecke.de informieren. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!



