Kofax wurde von unabhängigem Marktforschungsunternehmen als „Leader“ im Bereich ECM Transactional Content Services genannt

(fair-NEWS)

Frankfurt, 20. April 2017 - Kofax, ein führender Anbieter innovativer Lösungen zur Vereinfachung der geschäftskritischen ‚First Mile‘, gab bekannt, dass das Unternehmen als „Leader" im Forrester WaveTM: Enterprise Content Management - Transactional Content Services, Q2 2017 Report eingeordnet wurde.Im Rahmen seiner Untersuchung hat Forrester festgestellt, dass Kofax seinen Kunden ermöglicht, eine breite Palette an prozess- und inhaltsreichen Anwendungen aufzubauen, die auf Kofax Perceptive Content basieren. In dem Bericht heißt es: "Die große Expertise von Kofax ermöglicht es, eine Reihe von gebündelten Lösungen für komplexe Anforderungen im Hinblick auf Branchen wie beispielsweise dem öffentlichen Sektor, dem Gesundheitswesen, Bildungseinrichtungen und Versicherungen, zu liefern.“Die Integration zwischen der Kofax TotalAgility Plattform und seiner Case Management- und Content Management-Lösung, um Kunden die Anpassung und Verfeinerung von Prozessen zu ermöglichen, wurde ebenso erwähnt.Im Forrester Wave: Enterprise Content Management - Business Content Services, Q2 2017 Report, wurde Kofax als starker Performer genannt und die weiteren Investitionen in die mobilen Frameworks aufgezeigt. Kunden und Partner erhalten hierdurch umfassendere Entwicklungsmöglichkeiten hinsichtlich Anwendungen.Auch die Kundenzufriedenheit im Hinblick auf Kofax wird im Bericht erwähnt: „Die Kunden berichten über ein hohes Maß an Zufriedenheit mit dem gesamten Kundenservice und den Workflow-Fähigkeiten."Sie können hier für weitere Referenzen, was Kofax zu einem „Leader“ im ECM Transactional Content Services Report und einem starken Performer im ECM Business Content Services Report macht, weiterlesen.„Mit der Einordnung als „Leader“ im Forrester Wave für ECM Transactional Content Services Report und der Wahrnehmung als starker Performer im ECM Business Content Services Report wird unser Engagement unterstrichen, Kunden innovative Lösungen bereitzustellen, die sie dazu befähigen, ihr Business effizienter zu gestalten,“ sagt Reynolds C. Bish, Chief Executive Officer von Kofax. „Diese Anerkennung betont unseren Mehrwert und zeigt wie unsere Lösungen den Kunden ermöglichen, die Reaktionsfähigkeit und Umsätze zu steigern und laufende Kosten zu reduzieren.“



Bildinformation: Logo Kofax