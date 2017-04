Discover Long Island eröffnet PR-Repräsentanz in Deutschland

(fair-NEWS)

Hannover | (kms) - Discover Long Island hat der hannoverschen Marketing- und PR-Agentur Kaus Media Services ab sofort die PR-Repräsentanz für Deutschland, Österreich und die Schweiz übertragen. Long Island begeistert mit renommierten Stränden, einem preisgekrönten Wine Country und einer Fülle an geschichtsträchtigen Orten wie die Gold Coast Mansions und den Washington"s Spy Trail. Es ist der perfekte Rückzugsort von New Yorks Großstadtdschungel - Welten davon entfernt, aber doch mit einer kurzen Zugfahrt zu erreichen!Discover Long Island ist die offizielle Tourismusagentur zur Förderung von Long Islands Reise- und Tourismusindustrie. Direkt vor den Toren der weltweit meistbesuchten Metropole New York liegt die knapp 200 Kilometer lange, fischförmige Insel Long Island. Mit ihrem vielfältigen Mix aus spannenden Event-Locations, Tierschutzgebieten, Shopping Malls und historischen Küstenstädtchen ist sie das ganze Jahr über ein beliebtes Reiseziel für Besucher aus aller Welt."Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Kaus Media Services die Popularität von Long Island in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter auszubauen.", sagt die Präsidentin und Geschäftsführerin von Discover Long Island Kristen Jarnagin. "Für uns als Nachbarn von New York sind internationale Besucher ein sehr wichtiges Thema. Daher freuen wir uns ganz besonders, die Bekanntheit der Region ab jetzt noch mehr zu steigern."Kaus Media Services ist eine auf die Tourismus- und Entertainment-Industrie spezialisierte Public Relations- und Marketing-Agentur, die seit 1999 einige der renommiertesten touristischen Destinationen vertritt. Axel Kaus, Geschäftsführer der Agentur, freut sich auf die Arbeit mit dem neuen Kunden: "Wir sind sehr glücklich, zukünftig eine der schönsten Regionen der USA zu vertreten und den Bekanntheitsgrad Long Islands im deutschsprachigen Markt deutlich zu steigern."Long Island lässt sich am besten über einen der drei nahegelegenen Flughäfen erreichen: Long Island MacArthur Airport in Ronkonkoma, John F. Kennedy International Airport oder La Guardia Airport in Queens. Zahlreiche Fluggesellschaften wie zum Beispiel die Lufthansa, Austrian, Swiss, Air Berlin, United Airlines, Delta Air Lines und Singapore Airlines bieten tägliche Nonstop-Verbindungen von Deutschland, Österreich und der Schweiz.Über Discover Long Island:Discover Long Island wurde 1979 unter dem Namen Long Island Convention and Visitors Bureau & Sports Commission als offizielle Agentur zur Förderung der regionalen Reise- und Tourismusindustrie gegründet. Die Organisation trägt zur wirtschaftlichen Entwicklung und Lebensqualität auf Long Island bei, indem sie die Region als hochklassige Destination für Tourismus, Meetings und Tagungen, Messen, Sport Events und andere Großveranstaltungen in der Öffentlichkeit bekannt macht.Ausführliche Informationen über Long Island sind telefonisch unter +1 631-951-3900, auf der Website www.DiscoverLongIsland.com sowie über die folgenden Social Media-Kanäle erhältlich:Travel Blog: www.discoverlongisland.com/blog/ Facebook: Facebook.com/DiscoverLongIslandInstagram: @DiscoverLongIslandYouTube: Youtube.com/DiscoverLongIslandNYTwitter: @DiscoverLINYPinterest: Pinterest.com/DiscoverLI



Bildinformation: (Bildquelle: Sean Mills)