Bettina Riecke neue Leiterin Marketing & PR bei Steiner + Company

(fair-NEWS)

(Hamburg, 20. April 2017) Steiner + Company, einer der führenden Anbieter von Sachwertinvestments in Deutschland, meldet eine weitere personelle Verstärkung. Seit Jahresbeginn ist Bettina Riecke Marketingleiterin und Pressesprecherin des Hamburger Unternehmens.Bettina Riecke bringt nahezu 30 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche mit. Ihre berufliche Karriere begann Ende der 1980er Jahre bei Tochterunternehmen des damaligen Finanzdienstleisters tecis Holding AG. Von 1995 bis zum Jahr 2005 war sie Marketingleiterin bei der tecis Holding AG und verantwortete dort überdies die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, den Bereich Investor Relation sowie das Vertriebsmanagement. Zuletzt arbeitete Bettina Riecke als Geschäftsführerin für die Luxury Cars & Lifestyle und verantwortete das Marketing, PR & Sales bei der Privateways Luftfahrtgesellschaft mbH."Wir sind sehr froh, dass wir Bettina Riecke bei uns an Bord haben. Mit ihrer Erfahrung und Kompetenz wird sie künftig einen maßgeblichen Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens leisten", sagt Dr. Illya Steiner, Geschäftsführender Gesellschafter von Steiner + Company. Und Bettina Riecke fügt hinzu: "Ich freue mich auf viele spannende Jahre bei Steiner + Company. Das Unternehmen hat großes Potenzial und vielfältige Qualitäten, die wir noch besser als früher präsentieren werden."



Bildinformation: Bettina Riecke, Leiterin Marketing und PR bei Steiner + Company. (Bildquelle: Steiner + Company)