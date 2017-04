COMAZO – auf der Messe "FAIR HANDELN" in Stuttgart

Pressemitteilung von Comazo GmbH & Co. KG

(fair-NEWS) Vom 20. bis 23. April 2017 begrüßt Sie COMAZO auf Deutschlands bedeutendster Fach- und Verbrauchermesse FAIR HANDELN in Stuttgart. An 3 Tagen wird den Besuchern am Stand Nr. 5E35, Halle 5 der Messe Stuttgart die nach GOTS- und FAIRTRADE-Standards produzierte und zertifizierte Kollektion comazo|earth präsentiert.



Fairtrade-Wäsche für bewusste Konsumenten



Die Bio-Lieblingswäsche für Mode- und Umweltbewusste:



• Mit comazo|earth bringt COMAZO als erstes deutsches Textilunternehmen eine Kollektion für Damen, Herren und Kinder auf den Markt, deren biologische Rohstoffe zu 100% aus fairem Handel stammen.

• Seit Anfang 2009 ist COMAZO „Fairtrade“-lizensiert und bis heute größter deutscher Abnehmer von fair gehandelter Bio-Baumwolle für die Produktion von Unterwäsche. Den GOTS-Richtlinien entsprechend verwendet COMAZO dafür nur Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau.

• Die Vorzüge der Bio-Lieblingswäsche für Mode- und Umweltbewusste:

• Mit comazo|earth tragen Sie modisch, anspruchsvolle Kleidung, welche mit sozialer Verantwortung transparent und nachhaltig produziert wird.

• Verarbeitung von Bio-Baumwolle garantiert höchsten Tragekomfort und ein besonders sanftes Hautgefühl.

• Die Herstellung wird von der Baumwollsaat, über das Stricken bis hin zur Färbung absolut biologisch und umweltverträglich durchgeführt.

• Beim Anbau der Bio-Baumwolle wird für Wasser, Vegetation, Fauna und Böden Sorge getragen.

• Die Produzenten bekommen Mindestpreise, einen Fairtrade-Zuschlag und eine Prämie für die Bio-Produktion.

• Sie sorgen dafür, dass Kleinbauern aus benachteiligten Regionen faire Löhne erhalten.

• comazo|earth wurde 2014 mit dem Fairtrade Publikumsaward ausgezeichnet!



Fashion direkt vom Hersteller



COMAZO macht Lieblingswäsche für die ganze Familie - Damen, Herren und Kinder.

In vielen Größen und Farben, für jeden Tag und für besondere Anlässe. In den COMAZO- Stores finden die KundInnen klassische und moderne Basics genauso wie stylische Dessous. Darüber hinaus gibt es hochwertige Funktions-, Nachtwäsche und Fairtrade Biowäsche. Alle Produkte stehen für Beständigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Material- und Verarbeitungs-Qualität, Tragekomfort, perfekte Passform und Langlebigkeit sind die wesentlichen Eigenschaften der Lieblingswäsche.

COMAZO macht nicht nur Lieblingswäsche, COMAZO trägt auch Lieblingswäsche – seit 2009 sind auf allen Fotos die eigenen Mitarbeiter als Fotomodels zu sehen, sie unter-streichen damit sowohl die Verbundenheit zu den Produkten als auch zum Unternehmen.

Bildinformation: COMAZO – auf der Messe "FAIR HANDELN" in Stuttgart

COMAZO ist eines der führenden Wäscheunternehmen in Deutschland mit Stammsitz in Albstadt. COMAZO fotografiert seit 2009 Wäscheteile nur noch mit eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und spendet die eingesparten Kosten an soziale Projekte.

Angeboten werden Damen-, Herren- und Kinder-Unterwäsche, aufgeteilt in verschiedene Bereiche: Tagwäsche, Nachtwäsche und hochwertige Funktionsunterwäsche. Als erstes Unternehmen vertreibt COMAZO eine komplette „Fairtrade“ -Kollektion unter der Brand comazo|earth und setzt hierbei konsequent auf organische Baumwolle aus fairem Handel. Die Biowäsche ist nach Fairtrade- und GOTS-Standards produziert.

Lieblingswäsche von COMAZO gibt es nur in hoher Qualität zu günstigem Preis, denn COMAZO-Wäsche kommt direkt vom Hersteller. Seit über 130 Jahren designt, produziert und vertreibt das deutsche Traditionsunternehmen mit Sitz auf der Schwäbischen Alb seine Produkte selbst. Mit ständig wachsendem Erfolg. Weltweit zählt die Unternehmensgruppe 550 Mitarbeiter, 185 davon arbeiten in Deutschland. In Süddeutschland betreibt COMAZO über 30 eigene Stores.

«COMAZO – auf der Messe "FAIR HANDELN" in Stuttgart»

