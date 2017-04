CONTENTSERV in der Best OF 2017 des Innovationspreis-IT

(fair-NEWS)

Rohrbach/Ilm 20.04.2017: Contentserv, technologieführender Hersteller von Product Information Management und Multichannel Marketing Lösungen wurde für seine Data Quality Management Lösung von der Fachjury des INNOVATIONSPREIS-IT 2017 mit dem Prädikat BEST OF 2017 ausgezeichnet. Somit gehört das Tool zur Spitzengruppe des diesjährigen INNOVATIONSPREIS-IT. Die Initiative Mittelstand verleiht den begehrten INNOVATIONSPREIS-IT jedes Jahr an besonders innovative IT-Lösungen mit hohem Nutzen für den Mittelstand.Warum Datenqualität entscheidend für die Produktvermarktung istDer Erfolg beim Handel und Vertrieb von Produkten hängt maßgeblich von der bestmöglichen Qualität der Produktinformationen ab. Denn uneinheitliche oder fehlerhafte Informationen an verschiedenen Touch Points verwirren potenzielle Kunden und schrecken eher vom Kauf ab, während eine klare, gleichlautende Darstellung vom Produkt Vertrauen schafft. Auch Retouren sind meist auf fehlerhafte Produktbeschreibungen zurückzuführen. Dies zeigt ganz klar wie entscheidend die Qualität von Produktinformationen für den Unternehmenserfolg ist. Doch kaum ein Unternehmen hat die Datenqualität bereits transparent unter Kontrolle.Datenqualität erreichen mit automatisierten Workflows und QualitätsregelnDas intuitive Data Quality Management Tool von Contentserv erleichtert es Unternehmen, Produktinformationen einer effektiven Qualitätssicherung zu unterziehen, bevor sie an verschiedenste Marketing Kanäle bereitgestellt werden. So können frühzeitig die richtigen Stellschrauben betätigt werden, um Fehler und Inkonsistenzen zu verhindern und die Qualität zu sichern.Zentrale Dashboards und dynamische Statusanzeigen schafften Transparenz über alle in Contentserv gesammelten Inhalte, während Workflows und flexible Regelwerke die Datenpflegeprozesse beschleunigen und automatisch überwachen. Sämtlichen Benutzern stehen die für sie relevanten Informationen zum Qualitätsstatus jedes Objekts unmittelbar zur Verfügung.Zum Zweck der Datenüberwachung können die zentralen Qualitätsregeln individuell konfiguriert werden. Diese lassen zusätzlich auch je nach Sprache und Kanal Differenzierungen zu und laufen vollautomatisch im Hintergrund ab. Verschiedene Darstellungsoptionen im Dashboard, beispielsweise grafische Übersichten, ermöglichen eine übersichtliche Überwachung der Datenqualität. Aufgaben werden automatisch an die Teams verteilt sobald Qualitätsdefizite gefunden werden. Somit wird die Datenqualität transparent und meßbar gemacht. Professionelle und nachhaltige Produktkommunikation ist damit für den Mittelstand in einer neuen Form möglich.Lösung für den MittelstandDie Data Quality Funktion von CONTENTSERV bietet durch den modularen Aufbau zahlreiche Möglichkeiten, die Datenüberwachung Schritt für Schritt zu digitalisieren und über die Oberflächen selbst so zu konfigurieren, wie sie den individuellen Anforderungen am besten gerecht wird. Zudem sind die Datenqualitätsregel auch auf Bilder, Videos und Übersetzungen in der Contentserv Plattform anwendbar. Damit ist Contentserv der einzige Softwarehersteller weltweit, der Data Quality Funktionen über alle Arten von Marketinginhalten anbietet.Mehr zu Contentserv ist unter <a href="https://www.contentserv.com/de/marketing-information-management/"> www.contentserv.com</a> ; zu finden. Hier kann auch eine kostenlose Online-Demo angefordert werden.



