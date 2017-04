Das Hotel Hirzer und der besondere Urlaub in Schenna

(fair-NEWS)

Urlaub im Zeichen der Olive – Hotel in Meran SchennaEinzigartigkeit, das beginnt im Hotel Hirzer beim Konzept. Alles im 3 Sterne Superior Hotel orientiert sich an der Olive. Bei der Wahl des Zimmers müssen die Gäste sich für eine bestimmte Olivensorte entscheiden, nach der das entsprechende Zimmer benannt wurde. Diese sind mit wertvollem Olivenholz ausgestattet und machen das Olivenerlebnis im Hotel perfekt. Des Weiteren können die Gäste sich auch kulinarisch im Hotel Meran Schenna auf die edle mediterrane Frucht freuen – selbstverständlich nicht ausschließlich. Auch Verköstigungen von Oliven sowie Olivenöl gehören zum Erlebnisrepertoire des Hauses genau wie Literatur rund um das kleine, meist grüne Oval.Seele und Magen verwöhnen im Genusshotel in SüdtirolDie Suche nach mediterranen Köstlichkeiten hat ein Ende. Die 4-Gänge-Menüs, die sich rund um das Thema Olive schlängeln ohne einseitig zu sein, versprechen Geschmackserlebnisse. Der neue Speisesaal lädt dabei zu gemütlichen Abenden ein und macht das kulinarische Erlebnis rund. Denn qualitativ hebt sich unsere Küche erheblich von den drei Sternen des Hotels ab und das zeigt sich nicht nur abends beim Dinner, sondern auch schon morgens am Frühstücksbuffet. Weiterhin bieten die Gastgeber einmal wöchentlich einen informativen Abend über die kleine Frucht an.Wanderhotel in Schenna – Naturfans aufgepasstDie Gegend besticht mit seiner atemberaubenden Idylle. Südtirol gehört nämlich zu den traumhaftesten Naturlandschaften der Erde. Die Gäste nutzen während ihres Aufenthaltes die Gelegenheit die wunderschöne Natur von Schenna in Meran zu erleben. Denn Südtirol hat einiges an Aktivitäten zu bieten. Neben dem klassischen Wandern auf den Routen der Region, können Besucher auch Mountainbike fahren, golfen oder reiten. Der Kreativität sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Das Hotelpersonal ist gerne bereit den Gästen die schönsten Sehenswürdigkeiten und Geheimtipps in Meran zu verraten, sodass der Urlaub im Hotel Schenna in Südtirol lange in Erinnerung bleibt.Auf der Webseite des Hotels stehen weitere Informationen zur Verfügung: www.hirzer.com