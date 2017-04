3 Sterne Superior Hotel Seiserhof – Erholsamer Urlaub in den Dolomiten

(fair-NEWS)

Hotel in den Dolomiten – Kultur, Sport und Erholung als PaketDie Lage des Hotels ermöglicht einen vielfältigen Urlaub, der kleine und große Besucher anspricht. Ob Wandern, Rad fahren, Wintersport, Klettern, Paragliding oder Golfsport – durch die abwechslungsreiche Landschaft der Seiser Alm sind den Möglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. Auch für historisch Interessierte hat die Region mit seinen Schlössern, Burgen und Ansitzen viel zu bieten. Wer gern unter Menschen ist und einen Einblick in Traditionen und Bräuche der Region bekommen möchte, ist auf den zahlreichen Festen und Veranstaltungen, die im Jahresverlauf stattfinden, gut aufgehoben und wird sicherlich einige unvergessliche Stunden und Momente erleben.Traditionsreicher Urlaub im Seiser Alm HotelDie Geschichte des Hotels nimmt die Besucher auf eine Zeitreise mit. Bereits 1891 wurde das Hotel von Kaiser Franz Josefs Köchin Maria Liebl ins Leben gerufen. Als eines der ersten Hotels der Ortschaft Seis wurde so die touristische Entwicklung maßgeblich mitgeprägt. Im Laufe der Jahre war das Hotel Siusi Seiserhof Herberge vieler adliger und prominenter Persönlichkeiten wie beispielsweise Franz Josef Strauss. Auch heute noch überzeugt das Seiser Alm Hotel Seiserhof – ganz nach Tradition – mit exzellenter Küche, wohnlichen Zimmern und einem exzellenten Service in Mitten der beeindruckenden Bergwelt der Dolomiten.Innere Balance finden und Kräfte tanken im Almurlaub in SüdtirolIm Seiser Alm Hotel tanken die Gäste ihre Kraftdepots in jeder Hinsicht. In unserem hoteleigenen Restaurant erhalten Sie die unterschiedlichsten Gerichte aller Art. Ob internationale Speisen, mediterrane Gerichte – hier findet wirklich jeder etwas. Zubereitet werden die Gaumenschmeichler aus Produkten höchster Qualität. Im Anschluss werden sie mit Liebe serviert. Zur Abrundung der kulinarischen Köstlichkeiten können regionale und internationale Weine aus dem Weinkeller des Gastgebers genossen werden. Mit 18x8 Metern Beckengröße lädt auch das lichtdurchflutete Hallenschwimmbad des Hotel Seiserhof dazu ein, es sich gut gehen zu lassen. Dort lässt es sich herrlich Entspannen und Schwimmen mit Blick auf den Schlern. Weitere Möglichkeiten Wellness im Hotel Seiserhof zu genießen sind entschlackende Saunagänge, erfrischende Bäder oder leichte Gymnastik im hoteleigenen Garten.Weitere Informationen über das Hotel Seiserhof ***S unter: www.seiserhof.com/