Der Plattenlift – Artikel des Monats April bei Lagertechnik Becker

Für die Unterstützung Ihrer Bau- und Renovierungsarbeiten hat Lagertechnik Becker in diesem Monat einen besonders praktischen Helfer für Sie im Angebot – den Plattenlift.Egal ob für die gewerbliche oder private Nutzung, mit diesem Artikel des Monats bringen Sie kinderleicht Platten zur Deckenverkleidung an. Der Plattenheber erlaubt Ihnen schnelles und präzises arbeiten ohne dabei ins schwitzen zu kommen.Sie bekommen den Plattenlift pulverlackiert in blau und mit den Maßen 1.790 x 800 x 1.820 (HxBxT). Er ist manuell höhenverstellbar bis maximal 3.000 mm. Mit einer Tragkraft von 70 kg haben Sie die Möglichkeit die meisten gängigen Platten problemlos anzubringen, und das auch, wenn Ihnen niemand zur Hand gehen kann. Denn Sie können alleine Ihre Platten in Position bringen und haben trotzdem alle Hände frei zur Montage. Ausgestattet mit 5 Lenkrollen, eine davon mit Feststeller, lässt sich das Gerät mühelos bewegen und gewährleistet gleichzeitig einen sicheren Stand.Darüber hinaus finden Sie im Lagertechnik Becker Online-Shop auch viele weitere Artikel für Handwerker, wie z. B. Eine große Anzahl an Leitern, Transportwagen und Werkbänken. Schauen Sie vorbei, es lohnt sich!



Bildinformation: Plattenlift