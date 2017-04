Günstiger Zeitpunkt für Investitionen in Immobilienfonds

(fair-NEWS)

Sparbuch und Festgeldkonto – über Jahrzehnte die Lieblingsprodukte der Deutschen – eignen sich schon lange nicht mehr zum Vermögensaubau. Aus diesem Grund suchen zahlreiche Anleger nach Alternativen. Die DSS Vermögensverwaltung hat mehrere Fonds in Form einer KG-Beteiligung mit einem Gesamtzeichnungsvolumen im dreistelligen Millionenbereich emittiert. Sie ermöglichen es auch Anlegern mit kleinerem Budget, vom Boom der Immobilienbranche zu profitieren.Immobilien gelten in Deutschland seit Jahrzehnten als besonders wertstabil und krisensicher. Insbesondere in den städtischen Ballungsräumen haben sie sich als rentierliche Kapitalanlage erwiesen. Auf Grund der aussichtsreichen Bedingungen auf dem Immobilienmarkt und aktuell sehr günstigen Krediten, bieten sich neben dem klassischen „Betongold“ auch Immobilienfonds als Möglichkeit zum Vermögensaufbau an.Darüber hinaus eignen sich Investitionen in Aktien und fondsbasierte Sparprodukte auch während der Niedrigzinsphase für die Geldanlage. Die Experten der DSS Vermögensverwaltung stellen das jeweilige Fondsportfolio aus verschiedenen Anlageklassen zusammen, auf diese Weise wird eine effiziente Streuung des Kapitals erzielt.Welches Fondsinvestment für welchen Kunden in Frage kommt, ist dabei eine Entscheidung, die auf der Grundlage einer fundierten Expertenberatung getroffen werden sollte. Es gilt, die persönlichen Lebensumstände des Kunden sowie seine Vorstellungen und Wünsche in die Beratung miteinzubeziehen. Die DSS Vermögensverwaltung entwickelt auf Basis der gewünschten Laufzeit, der jeweiligen Investitionssumme und der Risikobereitschaft des Anlegers geeignete Strategien zum Vermögensaufbau. Auf diese Weise bietet das Unternehmen seinen Kunden die Möglichkeit, in einen attraktiven Markt zu investieren und auf dieser Grundlage für die Zukunft vorzusorgen.Weitere Informationen zur DSS Vermögensverwaltung gibt es auf dem Blog: dssvermoegensverwaltung.net.



