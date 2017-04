Kongress – Messe – Gewinnspiel: Verlosung eines goldenen iPADs

(fair-NEWS)

Auf dem ersten Düsseldorfer Print Cocktail, Cocktail im Rahmen der »PRINT digital! CONVENTION«, zu dem RGF und »f:mp.« gemeinsam einladen, spinnen die Veranstalter einen goldenen Faden: Bis zum Erreichen des Ziels, des »Goldenen Pavillon CCD«, führt der Weg über den goldenen Gipfel, goldene Wegweiser und goldene Lauf- und Stempelkarten. Hier steht ein goldener Print Cocktail bereit. Auch besteht die Möglichkeit, an einer Verlosung teilzunehmen, um ein goldenes iPad zu gewinnen.Das Gewinnspiel: Regeln und AblaufJeder Besucher bekommt eine Laufkarte mit personalisiertem Notizbuch. Auf der Rückseite der Laufkarte ist das persönliche Vortragsprogramm des Besuchers eingedruckt.Die Laufkarte ist aus dem Notizbuch zu trennen, mindestens fünf Aussteller sind zu besuchen, die einen Stempel auf der Karte anbringen. Die mit den Kontaktdaten ausgefüllte, und mit mindestens fünf Stempel versehene Karte ist am RGF-Stand abzugeben, um sofort ein goldiges Geschenk bekommen. Alle korrekt ausgefüllten Laufzettel mit mindestens fünf Stempel nehmen zusätzlich an der Verlosung eines goldenes iPads teil.Informationen zu Düsseldorfer Print Cocktail und »PRINT digital! CONVENTION«Deutschlands führender Veranstaltungscocktail bietet Symposium, Workshops und Expo im neuen, goldenen Format.Das Trio: »Print Cocktail«, »PRINT digital CONVENTION« und »Tage der Medienproduktion« findet vom 18. bis 19.05.2017 im CCD Goldener Pavillon, Messe Düsseldorf statt.Thematisiert werden: Digitaldruck im Spannungsfeld von Crossmedia Publishing, Daten, Standards, Workflow und Applikationen, uvm.Adressiert werden: Druckereien, Druckdienstleister, Medienproduktioner, Copyshops, Textilunternehmen, Werbeagenturen, Werbetechniker, Verpackungsindustrie, Verlage, Architekten, Interior Designer und Messe- und Ladenbauer.BildunterschriftVerlosung – Goldenes iPad auf dem Goldenen Gipfel: Düsseldorfer Print Cocktail.Zur Veröffentlichung: Information und Anmeldungwww.duesseldorfer.printcocktail.dehttps://www.f-mp.de/TDMwww.rgf.de



Bildinformation: Verlosung – Goldenes iPad auf dem Goldenen Gipfel: Düsseldorfer Print Cocktail.