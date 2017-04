Von 0 auf 100 im Handumdrehen: Andi rüstet Autos um kabelloses Smartphone-Laden nach

(fair-NEWS)

• Rüstet jedes Auto mit drahtloser Ladetechnik aus• Einfach am Lüftungsgitter oder dem Becherhalter anbringen• Sicherer Halt auch auf holperigen Fahrten• Handy einhändig andocken, drehen und abnehmen• Smartphone lädt induktiv• Designed in Switzerland, Made in GermanyFEUSISBERG – 20. April 2017 – Das Smartphone ist heute immer dabei – auch im Auto. Aber wie bringt man es dort an, sodass es sich gut bedienen lässt? Und was, wenn der Akku leer ist, weil die Navi-App während der Fahrt mal wieder zu viel Strom frisst? Tecflower, ein führender Anbieter für kabellose Energie, hat dafür zwei innovative Kombi-Geräte bestehend aus Smartphone-Cover und induktiver Ladestation parat. Damit rüsten Sie jedes Auto mit topmoderner drahtloser Ladetechnik aus.Die brandneuen, schicken Energiespender halten das Handy per Magnet und laden es gleichzeitig induktiv auf. Sie lassen sich einfach am Lüftungsgitter oder dem Becherhalter anbringen. Dort sitzt das Smartphone auch bei holperigen Fahrten sicher und lässt sich mit einer Hand drehen, abnehmen oder wieder andocken. Vent Mount Charger und Cupholder Charger sind ab sofort über andi.store erhältlich.Im Handumdrehen am Lüftungsgitter: der Vent Mount ChargerAufdrehen, einstecken, fertig: Der Vent Mount Charger wird mit einem Handgriff am Lüftungsgitter befestigt und über ein fest integriertes USB-Kabel an den Zigarettenanzünder angeschlossen. Er ist magnetisch und hält das Smartphone elegant für den Einsatz bereit.Gleichzeitig lädt er den Akku. Besonders praktisch während der Fahrt: Das Handy lässt sich mit einer Hand stufenlos um seine eigene Achse drehen.Verwandelt den Becherhalter in einen Handy-Butler: der Cupholder ChargerMit seinem größenverstellbaren Unterteil passt der Cupholder Charger in jeden Becher- oder Flaschenhalter. Per USB-Kabel und mitgeliefertem Stecker wird er am Zigarettenanzünder eingesteckt. Damit schwebt das Smartphone stilvoll in der Automitte: Fahrer, Beifahrer und Mitreisende auf der Rückbank können bequem darauf zugreifen. Für den perfekten Blickwinkel lässt sich das Handy beliebig um seine Achse drehen. Auch der Ladekopf kann stufenlos gekippt werden.Schicke Schwebehülle macht iOS- und Android-Handys „andi-ready“Um an den Ladestationen anzudocken, schlüpft das Smartphone vorab in eine hauchdünne Spezialschale. Sie ist wahlweise in Schwarz oder Weiß erhältlich und beinhaltet für iPhones sowohl die Magnetfunktion als auch die Wireless-Charging-Funktionalität. Galaxy-Smartphones mit Qi-Ladestandard halten mit dem Case magnetisch fest.Tecflower hat mit der andi-Reihe Produkte entwickelt, die nicht nur auf die Bedürfnisse der Anwender zugeschnitten sind, sondern auch chic aussehen. Gerade im Auto ist eine einhändige Bedienung wichtig. Mit dem Cupholder Charger und dem Vent Mount Charger haben Kunden gleich zwei Möglichkeiten, wie sie ihr Smartphone einfach, praktisch und elegant im Fahrzeug platzieren können.Design aus der Schweiz – produziert in DeutschlandDie Produkte der andi-Reihe sind aus hochwertigen Materialien wie Quinel Nubuk-Applikation und Metallelementen gefertigt. Sie werden in der Schweiz entworfen und in Deutschland produziert. Mit ihrem schlichten, edlen Look sind sie ein Blickfang in jedem Auto.Ab sofort für viele gängige Geräte verfügbarDer Vent Mount Charger ist ab sofort für 69,- Euro und der Cupholder Charger für 99,- Euro über andi.store erhältlich. Beide Geräte sind mit dem iPhone 6 /iPhone 6 Plus, iPhone 6s/iPhone 6s Plus, iPhone 7/iPhone 7 Plus sowie für Samsung Galaxy 6/Galaxy S6 Edge/Galaxy S6 Edge +, Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge kompatibel. Voraussetzung ist eine passende andi-Schwebeschale. Sie ist wahlweise in Schwarz oder Weiß für 39,- Euro verfügbar.



Bildinformation: BU: Mit einem Handgriff am Lüftungsgitter: Der Vent Mount Charger, Quelle: Tecflower