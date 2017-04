PensionCapital auf der Personal Nord - Clevere Mitarbeiter-Benefits

(fair-NEWS)

BREMEN, HAMBURG | Die PensionCapital GmbH, das Beratungshaus für betriebliche Sozialleistungen, nimmt am 25. und 26. April 2017 an der Personal Nord teil. Die Fachveranstaltung für das Personalwesen findet im Hamburger Congress Centrum statt. Im Rahmen des Fachnetzwerks HR-RoundTable zeigt der Geschäftsführende Gesellschafter Rüdiger Zielke auf, wie Arbeitgeber die Mitarbeitergewinnung und -bindung durch Benefits optimieren.Der Vortrag findet in Halle A4 Stand G.14 / F.24 statt:Mittwoch, 26. April 2017, 13:05 bis 13:30 UhrClevere Mitarbeiter-Benefits:Mit 5 € Aufwand 125 € Mitarbeiter-Wirkung erzeugenRüdiger Zielke betont die Zielrichtung: „Um im War for Talents erfolgreich zu sein, müssen Arbeitgeber unterschiedliche Angebote für Bewerber und Mitarbeiter entwickeln. Betriebliche Sozialleistungen sind ein wichtiger Baustein. Durch unsere fundierte Vorgehensweise werden diese Benefits effektiv eingeführt.“An beiden Messetagen und im Anschluss an die Vorträge steht der Referent für Gespräche zur Verfügung. Mehr Informationen unter in neuem Fenster öffnen www.personal-nord.com und in neuem Fenster öffnen www.hr-roundtable.de



Bildinformation: Referent Rüdiger Zielke auf der Personal Nord 2016