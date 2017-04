Chambray, die neue Bettwäsche von Cotonea, ist ein Traum für Puristen

(fair-NEWS)

Edel schimmernd und gleichzeitig griffig und glatt – Chambray, die neue Bettwäsche-Kollektion von Cotonea, präsentiert sich in unterschiedlichsten Schattierungen: Die Färbung „in sich“ verleiht dieser luftig-leichten Bettwäsche ihren besonderen Charakter. Kettfäden in Anthrazit mit farbigen Schussfäden lassen das leinwandbindige Baumwollgewebe wie gefrostetes Eis erscheinen und machen diese Bettwäsche zu einem Frühlingstraum für Puristen.Ist die kalte Jahreszeit endlich vorbei, ziehen mit dem Frühling nicht nur hellere Farben sondern auch leichtere Materialien in unsere Schlafzimmer ein. Wir sehnen uns förmlich nach kühlen, glatten Baumwollstoffen statt warmem Biber, und ein neues Schlafzimmer-Ambiente macht eigentlich immer Spaß. Aber: Sie sollten unbedingt auf gesunde Bettwäsche achten, denn sie berührt schließlich jede Nacht etwa acht Stunden lang unsere nackte Haut. Schönheit und Gesundheit schließen sich eben auch bei Bettwäsche nicht aus, wenn sie aus zertifiziert ökologisch-fairer Produktion stammt.Chambray schimmert in den Farbnuancen ungeschliffener Edelsteine: warmer Karneol, satter Rubin, kühler Saphir, Pyrit oder Rauchquarz und verbreitet einen Hauch von Luxus. Genießen Sie die wärmende Frühlingssonne mit Bettwäsche aus gesunder, fairer Baumwolle.Bio-Bettwäsche – schön, gesund, ökologisch und fair – finden Sie bei www.cotonea.de



Bildinformation: Chambray in den Farben Saphir, Karneol und Pyrit