Berliner Unternehmen Webtrekk in der aktuellen Forrester Wave™: Digital Intelligence Platforms, Q2 2017

(fair-NEWS)

Berlin, 20. April 2017. Webtrekk, die Customer Intelligence-Plattform mit Sitz in Berlin, wurde im jüngsten Bericht des Marktanalyseinstituts Forrester, The Forrester Wave™: Digital Intelligence Platforms, Q2 2017, aufgenommen. Untersucht wurden 10 der bedeutendsten Digital Intelligence-Anbieter, die nach 26 verschiedenen Kriterien bewertet wurden. Neben Webtrekk wurden Unternehmen, wie Adobe, Google, IBM, Mixpanel, SAS und Optimizely in Forresters umfassenden Marktüberblick eingeordnet."Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, Digital Intelligence-Lösungen für Unternehmen zu entwickeln, die endlich helfen, ihre Kunden zu verstehen und diese Insights für zielgerichtete Marketingzwecke zu nutzen", sagt Webtrekks CEO Christian Sauer. „Wir freuen uns, jetzt auch durch Forrester als Unternehmen anerkannt zu werden, dessen Produkte Webseitenbetreibern nicht nur das Sammeln der Daten ermöglicht, sondern auch ihre aktive Nutzbarmachung."Forresters Bericht untersuchte die Webtrekk Suite, die branchenführende Web- und App-Daten – ebenso wie Daten aus Social Media, CRM und Marketingtools – mit automatisierten Marketing-Features kombiniert. Neben Webtrekks Kernprodukten im Bereich Digital Analytics profitieren die Kunden auch von den Daten-Management-Lösungen und den Tools zur gezielten Optimierung der User Experience der Berliner Firma.Mehr zum jüngsten Quartalsbericht The Forrester Wave™ finden Sie hier: http://blogs.forrester.com/james_mccormick/17-04-05-introducing_the_forrester_wave_digital_intelligence_platforms_q2_2017