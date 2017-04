Pressemitteilung von 4vestor GmbH

Vermögensverwaltung München - Elliott-Wellen-Theorie

(fair-NEWS) Unter folgendem Link:



Mehr zur Beratungsfirma 4vestor GmbH finden Sie unter:

www.4vestor.de/honorarberater

www.4vestor.de/vermoegensverwaltung



Unter folgendem Link: www.4vestor.de/single-post/2017/04/20/Elliott-Wellen-Theorie-Anlagestrategien veröffentlichte die Honorar- und Vermögensverwaltung 4vestor GmbH einen Artikel zur charttechnischen Elliott-Wellen-Theorie, die heute noch von vielen Chartanalysten verwendet wird. Die Theorie beschreibt im Wesentlichen eine Möglichkeit Trendphasen zu bestimmen und deren Entwicklung zu prognostizieren.Mehr zur Beratungsfirma 4vestor GmbH finden Sie unter:

Bildinformation: Honorarberatung & Vermögensverwaltung München

Die in München beheimatete 4vestor GmbH bietet ihren Kunden als wachstumsstarke Beratungsfirma eine umfassende und zeitgemäße Honorarberatung an. Beratend tätig ist die Firma in den Feldern: Finanzanlagen, Versicherungen, Unternehmensberatung, Investor-Relations Beratung, Gründerberatung und Vermögensverwaltung. Als zuverlässiger Partner im Bereich der Kapitalbeschaffung betreut das Beratungsunternehmen innovative Startups aus verschiedenen Sektoren. Ein umfangreiches Investorennetzwerk rundet das Unternehmensprofil ab. Der Kundenstamm der 4vestor GmbH setzt sich aus börsennotierten Unternehmen im Bereich Investor Relations und KMUs zusammen, aber auch Privatleute werden in den Bereichen Honorarberatung & Versicherungen kompetent beraten.

Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«Honorarberatung München - 4vestor GmbH veröffentlicht Artikel zur Elliott-Wellen-Theorie»

Treffauerstraße 1981373 MünchenDeutschlandIngrid FirmhoferPermanenter Link zur Pressemitteilung