Neu erstellte Ohrringe im Sortiment: Gelbgold, Rosé, Bronze

Verschiedene Farben, sehr weiblich und in angesagten Formen: so präsentieren sich die neuen Modeschmuckohrringe im Online-Shop von Susanne Scharl. Die Shop-Besitzerin ist stolz darauf, ihr bisheriges Sortiment ( www.susanne-scharl.de/Sortiment ) in der virtuellen Mode-Boutique um die schicken, neuen Ohrringe erweitern zu können. Alle Ohrringe spiegeln den eleganten und femininen Charakter des Shop-Sortiments wider. Klassische Farben, interessante Details und feste Verschlüsse kommen hier zum Einsatz. Aktuelle Trends wie orientalische Einflüsse, Tropfenformen oder Ornamentmuster werden gekonnt verarbeitet, die elegante Länge der Ohrhänger transportiert sommerliche Leichtigkeit. Die neuen Ohrringe ( www.susanne-scharl.de/Ohrringe ) sind genauso gut verarbeitet wie die bisherigen im Shop und allesamt in Deutschland gefertigt. Außerdem lassen sie sich gut zu den aktuellen Blusen und Shirts kombinieren. Schlichte und schmale Oberteile sehen zu den neuen Ohrringe am besten aus, so die Shop-Betreiberin. Bei den Ohrringen handelt es sich um Modeschmuck in den Farben Rosé, Gelbgold und Bronze. Es sind dabei ausschließlich limitierte Stückzahlen verfügbar, die nur im Online-Shop gekauft werden können. Bei der Bezahlung im Shop stehen dem Kunden die vier Zahlungsarten Vorkasse, PayPal, Kreditkarte und Lastschrift zur Verfügung. Preislich beginnt ein Paar der neuen Ohrringe bei 20,00 Euro, die Versandkosten betragen pro Bestellung nur 2,50 Euro innerhalb Deutschlands.Mit viel Leidenschaft und Herzblut ist die Shop-Besitzerin dabei, wenn es darum geht, ihr Sortiment im Online-Shop durch neue, schicke Artikel ( www.susanne-scharl.de/Neu ) zu ergänzen. Wer gern gepflegte Ohrringe in klassischen Farben trägt, ist hier goldrichtig. Neben großen Ohrringen mit kreisrunden Anhängern in Gelbgold gibt es ab sofort auch schicke tropfenförmige Ohrringe in Roségold oder bronzefarbene kreisrunde Ohrhänger zu kaufen. Die Shop-Besitzerin fasst die derzeitigen Trends im Modeschmuckbereich zusammen: "Roséfarbener Schmuck ist noch immer der Renner, weil er verspielt, mädchenhaft und elegant wirkt. Bei den Formen sind tropfenförmige Anhänger äußerst beliebt, nicht nur bei den Ohrringen, sondern auch bei Ketten und Armbändern." Um eine schickes Gesamtoutfit zu erhalten, sollten die neu erstellten Ohrringe stets mit edler und stylisher Mode kombiniert werden. So entsteht ein cooler Look für die City, das Büro oder den eleganten Abendauftritt. Wer sich modisch etwas mehr traut, dem sind echte Statement-Schmuckstücke zu empfehlen, wie zum Beispiel Ohrringe mit Baum-Motiv oder große rautenförmige Ohrringe mit Bögen. Sogar achteckige Ohrringe in der Farbe Gold sind hier zu finden - ein außergewöhnlicher Artikel, der am besten am Abend zum Party-Outfit getragen werden sollte.



Bildinformation: Copyright: Susanne Scharl