Den richtigen Fotografen für die Traumhochzeit finden

Paderborn, 20.04.2017 - Ob Hochzeit, Taufe, runder Geburtstag oder ein Fotoshooting zu einem anderen Anlass: Wer etwas zu feiern hat und sich im besten Licht zeigen möchte, will den Tag gerne in möglichst schönen, stimmungsvollen Bildern festhalten.Doch speziell im "Hochzeitsstress", bei dem enorm viele Details geplant und organisiert werden müssen, ist die Auswahl des Fotografen oft langwierig oder führt zu Frust. Die neue Fotografensuche von portraitbox (https://www.portraitbox.com/fotografen/) macht es deshalb jetzt noch einfacher, schneller und bequemer, einen passenden Fotografen oder das richtige Fotostudio zu finden. Mit deutschlandweit über 2.000 registrierten Fotografen und professionellen Studios stehen in jeder Region kompetente Dienstleister zur Verfügung, die sich auf verschiedene Bereiche wie Hochzeits-, Event- und Portrait-Fotografie spezialisiert haben.Online unverbindlich anfragenDie Nutzung der neuen Fotografensuche von portraitbox ist denkbar einfach: In wenigen Schritten lässt sich direkt auf der Website eine vollkommen unverbindliche und kostenfreie Anfrage für das gewünschte Shooting einstellen. Dabei kann neben den Eckdaten zur Veranstaltung auch das maximale Budget festgelegt werden. Zur Orientierung schlägt portraitbox basierend auf den Veranstaltungsdaten (beispielsweise gewünschte Anwesenheitszeit des Fotografen) typische Budgetspannen in Kategorien wie "Basic", "Profi" und "Top" vor. Wer in Sachen Preise hingegen lieber erst einmal völlig flexibel bleiben möchte, kann sich auch erst die Vorschläge der Fotografen selbst zukommen lassen.Angebote der Fotografen innerhalb weniger Werktage erhaltenportraitbox leitet die Kontaktdaten an maximal fünf passende Fotografen oder Fotostudios weiter, die Interesse an dem Auftrag haben, in der jeweiligen Region vor Ort sind und über die geforderten Kompetenzen und Schwerpunkte verfügen. Dies sorgt für eine qualitative Vorauswahl, ohne den Interessenten mit zu vielen potenziellen Auftragnehmern zu verwirren. Innerhalb weniger Werktage erhält man dann die unverbindlichen Angebote der Fotografen und kann diese in aller Ruhe prüfen und vergleichen. Über ihr Online-Portfolio zeigen die meisten Fotografen auch direkt Arbeitsproben und Beispielbilder, was die weitere Auswahl erleichtert.Anfragen können jederzeit über die Fotografensuche unter https://www.portraitbox.com/fotografen/ gestellt werden.



Bildinformation: Foto: Alexey Testov Photography & Reflexion-Das Photoatelier (Bildquelle: Alexey Testov Photography & Reflexion-Das Photoat.)