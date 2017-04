Günstiger Ostsee- und Wellnessurlaub: Erholungszentrum Baginscy Spa mit Wohlfühlfaktor

(fair-NEWS)

Günstige Unterkunft in ruhiger Ortsrandlage mit WohlfühlfaktorDas Erholungszentrum Baginscy Spa bietet besonders günstige Angebote für Urlaub und Wellness an der polnischen Ostsee. Das Erholungszentrum befindet sich im bekannten Seebad Pobierowo in Westpommern etwa zehn Kilometer östlich der Insel Wolin. Die Ostseeküste zeichnet sich hier durch breite feinsandige Strände, begrünten Dünen, Kliffen und gesunden Wäldern aus.Das Baginscy Spa liegt am Ortsrand von Pobierowo in absoluter ruhiger Lage auf dem eigenen großen Hotelgelände, inmitten eines intakten Waldgebietes, umgeben von duftenden Kiefern. Es bietet angenehme Übernachtungen in komfortablen, zeitgemäß ausgestatteten Gästezimmern und stets aufmerksames und bedachtes Personal.Entspannung pur im Baginscy SpaIm liebevoll geführten Haus genießen seine Gäste eine natürliche Entspannung in ungezwungener Atmosphäre mit vielen Annehmlichkeiten für ihr Wohlbefinden. Die kleine aber feine Wellnessabteilung bietet traditionelle und innovative Gesichts- und Körpertreatments mit hochwertigen Produkten von PURLES LABORATOIRES DE BEAUTE sowie vielfältige Massagen-Arten. Das Hallenbad und Sauen sind die ideale Ergänzung für ein Wohlfühlerlebnis der Extraklasse.Wellnessangebote im Baginscy Spa traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.deVielfältige Wellnessangebote im Baginscy Spa bietet exklusiv der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de auf seiner Website. Die Wellnessangebote und Wellness-Arrangements sind vielfältig, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. Besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Wellnessurlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Eines von vielen Wellnessangeboten im Überblick:• Arrangement: Reise der Harmonie• Termine: Arrangement gültig bis 19.11.2017 (ausgenommen Sommer)• Dauer: 4 Tage / 3 Nächte• Preise: ab 144,- € pro Person und Arrangement (abhängig von Saisonzeit)• Inklusivleistungen:1. 3 Übernachtungen im Doppelzimmer oder Dreibettzimmer2. Vollpension3. Nutzung des Spa-Bereiches (Schwimmbad, Jacuzzi, Dampfbad, Infrarotkabine)4. Bademantel für die Dauer des Aufenthalts5. Inkl. WLAN6. Inkl. 1 x exklusive Ganzkörpermassage (55 min)7. Inkl.1 x Salz-Körperpeeling (45 min)Weiterführender Link zu den Angeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,15,gesundheits-und-erholungszentrum-baginscy-spa Polen-Wellnessurlaub.de – Ihre Reiseagentur für Polen12249 BerlinWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Baginscy Spa