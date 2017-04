Premium Art-Domains für lau

(fair-NEWS)

Die<a href="www.domainregistry.de/art-domains.html"> Art-Domains </a>sind die erste Domains, die sich ausschließlich an die Welt der Kunst wenden. Künstler, Galerien und Museen gehören zu der Zielgruppe der Art-Domains. Zahlreiche berühmte Institutionen haben sich für Art-Domains entschieden:Art Institute of ChicagoCentre PompidouGuggenheim MuseumInstitute of Contemporary Art, Miami (ICA Miami)Los Angeles County Museum of ArtM+ MuseumMALBA: Museo de Arte Latinoamericano de Buenos AiresMAXXI: Museo nazionale delle arti del XXI secoloMultimedia Art MuseumMuseo TamayoPower Station of ArtStedelijk MuseumTateVan AbbemuseumWalker Art CenterWIELS Contemporary Art CenterUK Creative Ideas Ltd., die Registrierungssstelle berichtet dazu: "Manche werden ihre existierenden Websites vollständig nach .ART migrieren oder dort konsolidieren, andere hingegen richten neue, spezielle Websites ein, um einzigartige Inhalte von Künstlern oder aus Sammlungen zu zeigen."Früher hatten alle Domains einen Einheitspreis. Für viele Interessenten ist ärgerlich, daß es bei den Neuen Top Leven Domains normale Standard Domains zum Normalpreis und Premium Domains gibt, die viel teurer sind.Bei den Art-Domains hat die Registrierungsstelle eine Preferred Access Period eingeführt, in der viele Premium Domains bis zum 10. Mai nicht die hohen Premium Preise haben. ICANN Registrar Secura hat aus diesem Angebot ein 10-Jahres-Paket für solche Premium Domains gebaut, bei dem pro Jahr gerechnet die zukünftigen Premium Domains den mit Standard Domains vergleichbaren Domainpreis pro Jahr erreichen.Den Zusammenhang zwischen einem besseren Ranking in Suchmaschinen und den Neuen Top-Level-Domains hat eine Studie von Searchmetrics für die .berlin-Domains bereits erwiesen. Webseiten mit <a href="www.domainregistry.de/berlin-domains.html">.berlin-Domains</a> sind bei regionalen Suchanfragen in Google häufig besser platziert als Webseiten mit .de-Domains und .com-Domains. Das Ergebnis der Searchmetric-Studie lässt sich wie folgt zusammenfassen:"Bei 42% der Suchanfragen ranken .berlin-Domains lokal besser."Eine weitere Studie von Total Websites in Houston zeigt, dass die Ergebnisse der Searchmetrics-Studie prinzipiell auf alle Neuen Top-Level-Domains übertragbar sind, also auch auf die neuen Art-Domains. Total Websites stellt fest, dass Google die Domainendungen der Neuen Top-Level-Domains als wichtiges Kriterium für die Bewertung einer Domain heranzieht und kommt daher zu folgendem Schluss:"Es ist klar, dass die Neuen Top-Level-Domains das Ranking in Suchmaschinen verbessern."Hans-Peter Oswald



Bildinformation: Ob alte Kunst oder moderne Kunst - im Internet ist Kunst unter einer Art-Domain gut aufgehoben (Bildquelle: Palapon)