Servus München! smow Showroom in Schwabing eröffnet

(fair-NEWS)

Seit März 2017 bietet smow auch in München Designermöbel und persönliche Einrichtungsberatung vor Ort an. Im neu eröffneten Showroom in der Hohenzollernstraße 70 präsentiert der Designhändler auf zwei Etagen Möbel und Wohnaccessoires bekannter Hersteller wie Vitra, USM Haller, Thonet und Nils Holger Moormann. Mit smow München hat der Onlineshop www.smow.de sein Standortnetzwerk nochmals vergrößert und bietet nach Kempten und Stuttgart bereits den dritten Ansprechpartner in Einrichtungsfragen für Süddeutschland. Geschäftsführer Christian Prüller äußert sich nach der Eröffnung zufrieden über die Vielzahl an Kunden, die bereits in den ersten Tagen den Laden besucht hat. Die Kunden wiederum zeigten sich erfreut darüber, dass smow nun endlich auch in München zu finden ist. Noch dazu in so guter Lage.Mit seinem modernen Image fügt sich der smow Showroom perfekt in den angesagten Münchner Bezirk Schwabing ein und begeistert durch sein inspirierendes, großzügiges Interieur. Doch nicht nur als Anbieter moderner und klassischer Wohndesigns überzeugt der 320 qm große Laden, auch der Rolle eines dynamischen und serviceorientierten Partners bei komplexen Einrichtungsprojekten wird smow gerecht. Mit Blick auf einen Gesamtentwurf und individuelle Kundenwünsche entstehen bei smow München hochwertige Wohnwelten zum Wohlfühlen. Dabei wird die persönliche Beratung vor Ort mit den Vorteilen des Onlineshoppings, wie kurzen Lieferzeiten und einem breiten Produktspektrum, verbunden. Dank der Kombination aus Onlineshop und gut ausgebautem Ladennetzwerk bietet smow seinen Kunden einen Rundum-Service und hat sich so im Bereich Designermöbel und Einrichtungsplanung als einer der erfolgreichsten Händler Deutschlands etablieren können.smow München. Hohenzollernstraße 70, 80801 München, 089 / 666 631 44, muenchen@smow.de, Montag - Freitag: 10:00 - 18:00 Uhr, Samstag: 10:00 - 16:00 Uhr, www.smow.de/muenchen



Bildinformation: smow München in der Hohenzollernstraße 70