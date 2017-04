Neuer Pflegefonds IMMAC 84. Sozialimmobilien Deutschland

(fair-NEWS)

Heute ist es für Anleger so schwierig wie selten zuvor, Geld richtig anzulegen. Bereits 1996 mit Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung wurden Investments in Pflegeimmobilien als Kapitalanlage entwickelt, die Ihnen glänzende Perspektiven eröffnen. Pflegeimmobilienfonds (AIF) bieten alles, was sich Anleger wünschen.Sicherheit für das AnlagekapitalAttraktive RenditenKontinuierliche WertsteigerungenStationäre Pflegeeinrichtungen - ein Bereich, der einerseits nicht von der Konjunktur beeinflusst wird und andererseits noch auf Jahrzehnte hinaus ein echtes Wachstum bietet. Langfristige Ertragssicherheit durch intelligente Lösungen. Es handelt sich ausschließlich um Sozialimmobilien, die vom Gesetzgeber als förderungswürdig eingestuft sind und die sich über den Pflegesatz refinanzieren.Der 84. Sozialimmobilien Pflegefonds kann jetzt gezeichnet werden:Zwei Pflegeeinrichtungen ohne Fertigstellungs- oder ÜbernahmerisikenInvestition gleichzeitig in zwei Pflegeeinrichtungen (Risikostreuung)Gute Lage in Hardegsen und Schildberg-Seesen (Einzugsgebiet Göttingen, Hannover in Niedersachsen)Günstiger Einkauf (13,2-fache der Jahresmiete)Langfristige unkündbare Pachtverträge 20 JahreVerlängerungsoption und Inflationsschutz durch IndexierungErfahrener Betreiber DOREALangfristige indexierte Pachtverträge mit VerlängerungsoptionEinkünfte aus Vermietung und VerpachtungErfahrener Initiator und Asset ManagerMarktführer im Bereich SozialimmobienMonatliche Auszahlung 5 % p.a. steigend auf 6,75 % p.a.Sofort monatliche Auszahlung im Folgemonat der EinzahlungInsolvenzschutz durch Abtretung der I-PauschaleMindestbeteiligung 20.000 EURTop-LeistungsbilanzBestnoten der Analysten TKL 5-Sterne ***** sehr gutNachfrage übersteigt das AngebotKeine KaufnebenkostenBeide Objekte werden von Pächtern betrieben, die zur DOREA Familie gehören. DOREA betreut mit 2.320 Mitarbeitern in 31 Häusern 3.100 Senioren.Auf Grund der demografischen Entwicklung und der Veränderung der Familienstrukturen wird der bereits heute bestehende hohe Bedarf an Pflegeplätzen innerhalb der kommenden Jahre weiter extrem steigen. Somit investieren Sie in einen konjunktur-unabhängigen Wachstumsmarkt mit sicheren Einnahmen. Im April noch einzahlen und bereits im Mai die erste Auszahlung erhalten und dann pünktlich Monat für Monat.Weitere Informationen unter www.pflegeimmobilien.eu



