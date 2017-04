Institute of Microtraining® als Aussteller auf der PERSONAL NORD

(fair-NEWS) Das Institute of Microtraining® ist deshalb auch in diesem Jahr auf der PERSONAL Nord als Aussteller (Halle A4, Stand D.35) vertreten. Die PERSONAL Nord ist das größte HR-Event in Norddeutschland und gilt als der Treffpunkt für Personaler. Der Eröffnungstag findet am Dienstag, dem 25. April statt und bietet neben Produktinnovationen bis hin zu Entwicklungen für relevante Themen, wie Organisationsentwicklung oder Personaldienstleistungen im digitalen Zeitalter, den Besuchern die Möglichkeit sich einen kompletten Marktüberblick zu verschaffen.



„Veränderungen der Arbeitswelt im digitalen Zeitalter sind für das Institute of Microtraining® extrem relevant. Mit unserer Dienstleistung sind wir genau darauf spezialisiert, worauf es als Unternehmen der digitalen Ära zu achten gilt: Menschen besser zu machen und sie auf digital bedingte Veränderungsprozesse vorzubereiten“, sagt Dr. Arnd Halbach, Group CEO vom Institute of Microtraining®.



Die Micro-Methode® unterstützt Unternehmen und seine Mitarbeiter dabei, die permanent wachsenden Anforderungen der digitalen Ära zu meistern. „Damit neue technische Entwicklungen erfolgreich eingesetzt werden können, muss das Zusammenspiel zwischen Mensch und Technik funktionieren. Dabei darf der Faktor Mensch niemals aus dem Fokus geraten“, sagt Dieter Duftner, Gründer und Geschäftsführer.



Auf der PERSONAL Nord präsentiert das Institute of Microtraining® erstmalig seine neuste Lerntechnologie. Im interaktiven Setting bietet sich Besuchern die Möglichkeit das Lern- und Wissensmanagement des Institute of Microtraining® persönlich und praktisch kennenzulernen und über Ziele, Herausforderungen und Aufgabenstellungen zu sprechen. „Mit der PERSONAL Nord gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um unsere neuste Lerntechnologie zu präsentieren“, sagt Volker Homann, Head of Sales DACH. „Uns ist es besonders wichtig den Besuchern zu zeigen, wie Innovationen in den betrieblichen Alltag übertragen und ins Kerngeschäft etabliert werden können.“



Wenden Sie sich für eine Terminvereinbarung mit dem Institute of Microtraining® an Natalia Kossowska unter messe@micro-training.com.