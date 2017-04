Speed Gate ID Gate 8500 - Sichere, zuverlässige und optisch ansprechende Zutrittskontrolle

(fair-NEWS)

Ob bei der Einlasskontrolle in der Lobby der Unternehmen, in Premium-Fitnessclub, zum Spa Bereich oder am Flughafen: Hier spielt nicht nur Zuverlässigkeit eine Rolle, sondern auch die Optik. Dass hochwertige Technik sowohl Sicherheitsanforderungen erfüllen, als auch ein Blickfang sein kann, beweist iDTRONIC mit dem neuen Speed Gate ID Gate 8500. Der RFID Hardware-Anbieter iDTRONIC verbindet Zutrittskontrollen mit RFID Technologie und bringt mit dem Speed Gate ID Gate 8500 die perfekte Premiumlösung auf den Markt.Das Speed Gate ID Gate 8500 kann mittels unterschiedlichen Schwenktüren und dualseitigen Modulen sowohl in der Durchgangsbreite als auch in der Anzahl der Zugänge der Gebäudearchitektur angepasst werden und ermöglicht dadurch einen flexiblen Einsatz. Das ID Gate 8500 in den unterschiedlichen Varianten und mit integriertem HF-RFID Lesegerät (inkl. Mifare) ist ab sofort erhältlich und kann bei iDTRONIC bestellt werden.Das Speed Gate ID Gate 8500 sticht durch seine kompakte Bauweise im Edelstahldesign hervor. Dabei wird das moderne Design durch die edle Abdeckung aus 10mm schwarzem gehärtetem Glas abgerundet. Die zwei integrierten LED Anzeigen im Top Cover, zeigen dem Nutzer klar und deutlich sowohl die Durchgangsrichtung als auch den Durchgangsstatus visuell an. Ein zusätzlich eingebautes LED Kartendisplay verdeutlicht dem Nutzer, wo die Karte (oder das Armband) zum Auslesen hingehalten werden muss. Ist die Verifizierung erfolgreich, klappen sich die motorisierten Absperrungen aus dickem gehärtetem Glas nach hinten und sichern zuverlässig den Zutritt. Für das sichere Passieren, auch zu Stoßzeiten, sorgt die eingebaute Einbruchmeldung im ID Gate 8500. Diese verhindert gleichzeitig auch das Passieren mehrerer Personen.Das ID Gate 8500 öffnet erst nach Erhalt einer entsprechenden Freigabe, dies kann über ein kabelverbundenes Remote-Panel manuell oder optional über zwei integrierte HF-RFID Kartenleser (inkl. Mifare) automatisch erfolgen. Empfängt die Absperrung ein Notsignal oder wird das ID Gate 8500 abgeschaltet, ist ein schneller Durchgang durch leichtes nach hinten drücken der Schwenktüren möglich.



Bildinformation: Speed Gate ID Gate 8500 -iDTRONIC Well FIT