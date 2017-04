Designwerkstatt Coburg in 55 Sekunden erklärt

(fair-NEWS)

Was macht eigentlich die Designwerkstatt Coburg genau? Diese Frage beantwortet nun ein neues Erklärvideo innerhalb von 55 Sekunden. "Wir wollen mit diesem jungen Format vor allem die junge kreative Szene in Coburg erreichen", sagt Karin Ellmer, Leiterin der Designwerkstatt.Erklärvideos erläutern, wie man etwas macht oder wie es funktioniert. Neben Text, Bildern und Musik führt ein animierter Sprecher durch das Video und erläutert das Thema. Gerade um abstrakte Konzepte und Zusammenhänge zu erklären, bietet sich dieses Medium an. Deshalb setzt nun auch die Designwerkstatt Coburg ein animiertes Erklärvideo ein, um gerade die junge kreative Szene in Coburg anzusprechen. "Ich erlebe immer wieder in meinem Alltag, wie Menschen mit ungewöhnlichen Mitteln auf kreative Weise technische, gestalterische beziehungsweise gesellschaftsrelevante Innovationen erzeugen", sagt Karin Ellmer. "Meine Aufgabe ist es unter anderem, Räume und Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um dieses Potenzial allen Unternehmern in unserer Region zugänglich zu machen."Coburg befinde sich als Standort der Kultur- und Kreativwirtschaft im deutschlandweiten Vergleich auf einem sehr guten Weg. "Nach unseren Erhebungen arbeiten fast 600 Unternehmen in Stadt und Landkreis in dieser Branche. Mit unseren vielseitigen Angeboten sorgen wir dafür, dass sie sichtbar werden und Vernetzung und Austausch mit den Unternehmen im Wirtschaftsraum stattfinden kann", sagt Karin Ellmer. Wie das genau funktioniert, das beschreibt nun auch das Erklärvideo in 55 Sekunden. Produziert wurde es von der Sons of Motion Pictures GmbH aus Leipzig. Das Unternehmen hat sich kürzlich in der Designwerkstatt assoziiert.Weitere Informationen zur Designwerkstatt Coburg, einem Projekt der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt, gibt es unter: www.designwerkstatt-coburg.de



Bildinformation: Neues Erklärvideo präsentiert Designwerkstatt Coburg in 55 Sekunden.