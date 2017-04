Tiere besser verstehen und ihnen helfen dank Cindy Räber

(fair-NEWS)

Cindy Räber hat ihre Berufung in der Kommunikation mit Tieren und deren geistiger Heilung gefunden. Um das Wohl unserer treuen Begleiter zu mehren, bietet sie Tierbesitzern ihre Dienstleistungen an, die dabei helfen, ihre kleinen Lieblinge besser zu verstehen und ihnen zu helfen.Wenn Menschen wegen Beschwerden einen Arzt aufsuchen, können sie dem Doktor in der Regel recht deutlich schildern, wo es wehtut und oft sogar mögliche Ursachen angeben. Bei Tieren ist das viel problematischer, weil sich sowohl die Kommunikation als auch die damit verbundene Heilung häufig komplexer gestalten. Genau hier setzen die Dienstleistungen von Cindy Räber an. Was die Thüringerin seit ihrer Kindheit auszeichnet, ist eine große Liebe sowie besondere Empathie zu Tieren. Kein Wunder also, dass aus dem Bedürfnis, Tieren helfen zu wollen, irgendwann der Mittelpunkt ihres Lebens wurde. Dank des Zusammenspiels von natürlicher Begabung und intensiven Ausbildungen sind für Cindy Räber Tierkommunikation und Geistheilung gleichermaßen Beruf wie Berufung.Bei der Tierkommunikation nimmt Cindy Räber Kontakt mit Tieren auf. Die Motive für diese Dienstleistung sind vielschichtig. Manche Tierbesitzer möchten ihren Liebling einfach besser verstehen oder sich seines Wohlbefindens versichern. Andere sind aufgrund eines bestimmten Verhaltens des Tieres ratlos oder möchten abklären, ob es unter körperlichen oder seelischen Schmerzen leidet. Hier fungiert Cindy Räber als Verbindung zum Tier und gibt Einblicke in dessen Befindlichkeiten, Emotionen und Gedanken. Durch das gezielte Hören, Sehen und Spüren sowie die Nutzung ihres umfangreichen Wissens ist sie in der Lage, die Bindung zwischen Tier und Mensch zu intensivieren sowie das gegenseitige Verständnis zu verbessern.Haben Tiere Schmerzen, ist es mit der Kommunikation nicht getan. In diesen Fällen hilft Cindy Räber ihnen im Rahmen der Geistheilung. Diese betrifft aber nicht nur die Ebene des Geistes, sondern genauso Körper und Seele. Hier ist es ihr zum Beispiel möglich, energetische Blockaden aufzuspüren, aufzulösen und die Selbstheilungskräfte des Tieres zu aktivieren. Damit Tiere nicht unnötig leiden müssen, sollten Tierbesitzer so schnell wie möglich einen Termin vereinbaren, wenn sie vermuten, dass ihre Tiere Schmerzen haben. Das ist über das Kontaktformular auf der Webseite von Cindy Räber unter <a href="www.seelenverbindungen-tiere.de"> www.seelenverbindungen-tiere.de</a> ; möglich.Tierbesitzer wollen für ihre kleinen Lieblinge natürlich nur das Beste. Deswegen ist es für sie auch wichtig zu wissen, dass ihre Tiere in guten Händen sind. Bei Cindy Räber ist das angesichts des positiven Feedbacks definitiv der Fall. Interessenten können sich die Dankesnachrichten von zufriedenen Tierbesitzern auf ihrer Webseite anschauen.



Bildinformation: Tierkommunikation Cindy Räber