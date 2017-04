INDUSTRIEPREIS 2017: Ausgezeichnetes Maschinenmanagement mit WERKBLiQ

(fair-NEWS)

And the winner is... WERKBLiQ hat den begehrten INDUSTRIEPREIS 2017 in der Kategorie "IT- & Softwarelösungen für die Industrie" gewonnen. Die Sieger der insgesamt 14 Kategorien wurden pünktlich zum Start der HANNOVER MESSE bekanntgegeben. WERKBLiQ präsentiert vom 24. bis 28. April 2017 auf der weltweit größten Industriemesse seine ausgezeichnete Lösung für das intelligente Maschinen- und Instandhaltungsmanagement - zu erleben am OWL Gemeinschaftsstand (Halle 16 A04).Im Mittelpunkt des INDUSTRIEPREIS stehen Industrie-Unternehmen sowie deren Produkte und Dienstleistungen. Gesucht werden jährlich die besten Lösungen, die sich durch einen hohen ökonomischen, gesellschaftlichen, ökologischen und technologischen Nutzen auszeichnen. Unter dem Motto "Connecting Industry" hatten auch in diesem Jahr unzählige Unternehmen fortschrittliche Produkte eingereicht, die hochkarätig besetzte Jury wählte jetzt die Preisträger 2017 aus."Der INDUSTRIEPREIS ist eine Bestätigung unserer Arbeit in den vergangenen eineinhalb Jahren und zugleich eine Motivation für das gesamte Team. Nach der Auszeichnung "BEST OF 2017" beim INNOVATIONSPREIS-IT 2017 nun auch diesen renommierten Preis in der Softwarekategorie zu gewinnen, freut uns ungemein", unterstreicht WERKBLiQ-Gründer und Geschäftsführer Dr. Tim Busse. "Mit unserer herstellerunabhängigen Instandhaltungsplattform für Maschinen wollen die Branche auf dem Weg zur Digitalisierung aller Geschäftsprozesse zielgerichtet unterstützen." Alle Beteiligten des Instandhaltungsprozesses profitieren von den komplett digitalisierten Abläufen - und einem vollkommen neuen Maß an Transparenz, Effizienz und Schnelligkeit.Wie Maschinenmanagement und Instandhaltung mit iQ funktioniert, können Besucher der HANNOVER MESSE bei WERKBLiQ erleben. Einblicke gibt auch das neue Unternehmensvideo: http://bit.ly/2o48Rpd Mehr Informationen unter www.werkbliq.de



Bildinformation: WERKBLiQ ist die intelligente Lösung für das Maschinen- und Anlagenmanagement.