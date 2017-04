Top 100 Attraktive Arbeitgeber Deutschlands – Berufsstart Studie

(fair-NEWS)

Wie auch im Vorjahr fokussiert sich die diesjährige »Attraktiven Arbeitgeber Studie« auf die von Studenten und Absolventen als wichtig empfundenen attraktiven Eigenschaften.Obwohl der befürchtete Fach- und Führungskräftemangel viele Branchen nicht so hart getroffen hat wie erwartet, herrscht in einigen Bereichen ein Notstand an talentiertem Nachwuchs. Besonders betroffen davon sind Unternehmen im Gesundheitswesen und im technischen Bereich.Im Vergleich zum vorherigen Jahr ist die Zahl der vakanten Arbeitsstellen wieder gestiegen und lässt so den Konkurrenzdruck unter den Unternehmen wachsen. Die aktuelle Arbeitsmarktsituationveranlasst die Arbeitgeber Deutschlands die besten Absolventen für ihr Unternehmen zugewinnen. Um den Fachkräfte Kampf für sich zu entscheiden, muss ein Unternehmen den Jobanwärtern etwas bieten können und sich auf dem Markt als einen attraktiven Arbeitgeber positionieren.TOP ATTRAKTIVER ARBEITGEBER 2017 DaimlerAuch in diesem Jahr wird das Ranking der Attraktiven Arbeitgeber wieder von der deutschenAutomobilbranche angeführt.Daimler hat BMW vom ersten Platz verdrängt und sich klar an die Spitze gesetzt. Auch Bosch ist zwei Plätze aufgestiegen und nimmt den zweiten Platz ein. Erst auf Rang drei und vier befinden sich die Vorjahressieger BMW und Audi.Neu im Berufsstart Ranking ist McKinsey, Miele und SAP zu finden. Somit hat auch 2017 die immer noch stark vertretene Automobilbranche mit Handel, Luftfahrt, Beratungs-und Dienstleistungsbranche einen Gegenpol bekommen.Die Studie inkl. Ranking der TOP 100 Attraktiven Arbeitgeber kann über info@berufsstart.de angefordert werden.



Bildinformation: TOP ATTRAKTIVER ARBEITGEBER 2017