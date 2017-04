Kinderapps und E-Books - Kinderbücher zur Vorbereitung auf die Schule

(fair-NEWS)

Ostern mit viel Spaß und Spiel ist vorbei. Und schon steht für viele Familien der nächste Höhepunkt vor der Tür, die Einschulung ihres Kindes.Neben der Einladung der Verwandten und Freunde, der Beschaffung des Schulranzens und der Schultüte fragen sich viele Eltern: "Ist mein Kind gut auf die Schule vorbereitet?" Sie wollen sicher sein, dass ihr Kind gern zur Schule gehen und viele Erfolgserlebnisse haben wird.KiGa-Mobil hat sich mit E-Books und Kinder Apps darauf spezialisiert, Eltern insbesondere im letzten Jahr des Übergangs vom Kindergarten in die Schule zu begleiten und zu unterstützen.Auf der Website von KiGa-mobil werden den Eltern <a href="http://kiga-mobil.de/downloads/">kostenlose Checklisten zum Testen der Schulfähigkeit ihrer Vorschulkinder als Download</a> zur Verfügung gestellt. In drei Übersichten erhalten sie hier einen detaillierten Überblick, welche sozialen, emotionalen, geistigen und körperlichen Fähigkeiten ihr Kind bis zum Schuleintritt erworben haben sollte.In der Kategorie "Vorschule" finden die Eltern die <a href="http://kiga-mobil.de/vorschule/">E-Book Reihen "Fit für die Schule - Für Vorschulkinder", die spannenden Lerngeschichten für Kinder "Abenteuer in Bunthausen" und die Kinder App "EduMonkey</a>".Mit den E-Books und der App können Eltern zuhause, unterwegs und zwischendurch testen, was ihr Kind schon kann.Das Besondere an den E-Books und Apps von Kiga-Mobil ist, dass neben der sprachlichen Förderung der Kinder gleichzeitig vormathematische Kenntnisse überprüft und vermittelt werden können.In jeder Folge der E-Book Reihe "Fit für die Schule-Für Vorschulkinder" stehen jeweils altersgerechte Übungen zu verschiedenen mathematischen Schwerpunkten sowie ein Gedicht, ein Märchen oder eine Geschichte, ein Zungenbrecher und ein Lied für die Sprachentwicklung zur Verfügung.Die <a href="https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Gabriele+Kirste&search-alias=digital-text&field-author=Gabriele+Kirste&sort=relevancerank">E-Books und Apps für Vorschulkinder finden Sie auch bei Amazon</a> und Thalia unter dem Profil der Autorin Dipl. Pädagogin Gabriele Kirste.Die <a href="http://poolzeit.de/edumonkey.html">Kinder App "EduMonkey" finden Sie im App und Play Store</a>, oder auf der Seite www.edumonkey.de.



