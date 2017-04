Am Welttag des Buches bei Kindern die Freude am Lesen erwecken

(fair-NEWS)

Auch in diesem Jahr ist es nun bald wieder so weit! Am 23. April 2017 feiern deutsche Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken, Schulen und Lesebegeisterte am UNESCO-Welttag des Buches ein großes Lesefest.Eine regionale Tradition ist zu einem internationalen Ereignis geworden: 1995 erklärte die UNESCO den 23. April zum „Welttag des Buches“, dem weltweiten Feiertag für das Lesen, für Bücher und die Rechte der Autoren. (Quelle: https://www.welttag-des-buches.de/ Ein wunderbarer Tag um auch bei Kindern die Freude am Lesen zu erwecken!Mit diesen Büchern wird das Schmökern zum Erlebnis!Sammelband der schönsten KinderbücherMit ihren bereits erfolgreich auf dem Buchmarkt erschienenen 8 Kinderbüchern hat die Autorin und Künstlerin Doris Schmoll mit diesem Sammelband ein Kinderbuch erschaffen, das mit seinen farbigen Illustrationen Kinderherzen höher schlagen lässt.Die Autorin begleitet die Kinder bei Hexe Paulas Abenteuern, Karotten-Lotti, die sich auf eine große Reise begibt, Ochse Carlos, der einen Musikwettbewerb organisiert, lässt Nilpferd Emmas Traum Wirklichkeit werden, erzählt von der Kuh Lilly, die sich auf die Ferienzeit freut, berichtet vom kleinen Stern, dem es im Himmel zu langweilig geworden ist und lässt Kinder an Lisas Vorweihnachtszeit teilhaben, die zur schönste Zeit im Jahr wird.ProduktinformationTaschenbuch: 124 SeitenSprache: DeutschISBN-10: 3839139457ISBN-13: 978-3839139455Vom Hersteller empfohlenes Alter: 36 Monate - 5 JahreGröße und/oder Gewicht: 21 x 1,2 x 29,9 cmGeschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und KoboldeDieses Buch lädt den Leser mit seinen märchenhaften und lehrreichen Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Feen zu einer Reise in die bunte Welt der Fantasie ein. Mit seinen lustigen Ausmalbildern ist es für Kinder ebenso geeignet wie für all jene, die im Herzen jung geblieben sind.ProduktinformationTaschenbuch: 80 SeitenSprache: DeutschISBN-10: 3735790720ISBN-13: 978-3735790729Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 8 JahreGröße und/oder Gewicht: 18,9 x 0,4 x 24,6 cmKathy, das freche Schlossgespenst von Schloss FreilandEs war einmal ...So ganz stimmt das nicht, denn es ist ja noch ...dort im Schloss Freiland, in den Bergen von Niederösterreich, da lebt ein Schlossgespensterfräulein. Kathy, so heißt die junge Dame, will immer das Beste für ihre ‚Mitbewohner‘ und so kommt es wie es kommen muss, denn Kathy kann in ihrem Übermut schon so manches durcheinanderbringen. Direktor Christian und seine Gäste erleben da eine Überraschung nach der anderen.Wozu braucht ein Gespenst Vanillezucker? Was macht ein Lama im Wald, warum blühen Blumen im Winter und wie kommt ein Bild ins Hallenbad? Diese und weitere Geschichten rund um Kathy das freche Schlossgespenst, finden sich in diesem Buch.ProduktinformationTaschenbuch: 112 SeitenSprache: DeutschISBN-10: 3903056960ISBN-13: 978-3903056961Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 8 JahreKleine MutmachgeschichtenFür die Autorinnen Heidi Dahlsen, Christine Erdic, Britta Kummer und Karin Pfolz ist ein Kinderlachen das schönste Geschenk, aber sie wissen auch, dass dies schnell getrübt sein kann.In diesem Buch finden sich liebevoll erzählte Geschichten die Kindern in schwierigen Situationen Mut machen können. Wie wichtig Freundschaft und Kameradschaft ist und das Erkennen von Gefahren, aber auch den eigenen Wert sehen und den Mut zum Helfen zu haben, sind Themen dieses Werkes.Witzige, aber auch gefühlvolle Erlebnisse aus dem Leben, für Kinder die mutig und selbstsicher im Leben stehen wollen.ProduktinformationTaschenbuch: 156 SeitenSprache: DeutschISBN-10: 3903056448ISBN-13: 978-3903056442Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 12 JahreGröße und/oder Gewicht: 14,6 x 1,5 x 21,1 cmDie Abenteuer des kleinen FinnDer kleine Mäuserich Finn führt eigentlich ein recht beschauliches Leben in einem Garten. Er versteht sich sehr gut mit seinen Menschen, und sogar mit dem Kater des Hauses hat er ein freundschaftliches Verhältnis.Eines Tages jedoch ändert sich alles. Die nette Familie zieht fort und es kommen neue Menschen. Diese mögen Mäuse gar nicht und zu allem Überfluss haben sie auch noch zwei Kater, die es ebenfalls auf Finn abgesehen haben. Als diese bösen Menschen Finns Wohnung unter Wasser setzen, muss er aus dem Garten fliehen.Entkräftet und zutiefst traurig findet er in einer Scheune Zuflucht. Dort lebt die Maus Felix, die sich um den unglücklichen Finn kümmert und ihm das Leben auf dem Land und im Wald zeigt.Die beiden erleben nun gemeinsam viele Abenteuer und bestehen so manche Gefahr, was ihre Freundschaft von Tag zu Tag wachsen lässt.Mit Illustrationen von Judith Beck-Meyer.ProduktinformationTaschenbuch: 116 SeitenSprache: DeutschISBN-10: 3844815996ISBN-13: 978-3844815993Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 12 JahreGröße und/oder Gewicht: 14,8 x 0,6 x 21 cmElfenZaubereiFrederic wird von seiner Mutter ständig mit Geschenken überhäuft, sodass er eigentlich wunschlos und zufrieden sein müsste. Als er eines Nachts außer sich vor Wut einen Wunsch ausspricht, der umgehend in Erfüllung geht, wird sein bisher sorgenfreies Leben total umgekrempelt. Frederic wird von seiner Mutter ständig mit Geschenken überhäuft, sodass er eigentlich wunschlos und zufrieden sein müsste. Als er eines Nachts außer sich vor Wut einen Wunsch ausspricht, der umgehend in Erfüllung geht, wird sein bisher sorgenfreies Leben total umgekrempelt. Schon bald beginnt er darüber nachzudenken, worauf es wirklich ankommt, um glücklich sein zu können. Ob eine Elfe mit etwas Zauberei nachgeholfen hat?ProduktinformationTaschenbuch: 118 SeitenSprache: DeutschISBN-10: 1492860336ISBN-13: 978-1492860334Größe und/oder Gewicht: 13,3 x 0,7 x 20,3 cmNepomucks AbenteuerNepomuck ist ein lustiger kleiner Kobold, der mit seiner Familie in einem Kobolddorf in Norwegen wohnt. Er hilft dem Weihnachtsmann beim Geschenke verpacken in der Weihnachtswerkstatt und landet aus Versehen in einem dieser Päckchen. So tritt er nun im Schlitten des Weihnachtsmanns seine Reise in die Welt der Menschen an Welch spannende Abenteuer wird Nepomuck dort wohl erleben und wird er bei den Menschen ein neues Zuhause finden?ProduktinformationTaschenbuch: 152 SeitenSprache: DeutschISBN-10: 3903056189ISBN-13: 978-3903056183Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 12 JahreGröße und/oder Gewicht: 14,8 x 0,9 x 21 cm



