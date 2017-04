Welttag des Buches und des Urheberrechts

(fair-NEWS)

Viele wissen wohl, dass am 23.April der Welttag des Buches gefeiert wird, aber nur wenige, dass dieser Tag auch den Autoren und ihrer Rechte gewidmet ist. Nur wer selbst einmal ein Manuskript geschrieben hat, weiß, wieviel Arbeit und Aufwand darin steckt, bis daraus ein Buch wird. Dennoch stehen Autoren oftmals Raubkopien und Dumpingpreisen machtlos gegenüber. Man gibt gern mal locker 15 Euro für Kaffee und Kuchen aus, aber ein Buch soll möglichst wenig kosten.Der Welttag des Buches (World Book and Copyright Day) am 23. April ist seit 1995 ein von der UNESCO weltweit eingerichteter Feiertag für das Lesen, für Bücher, für die Kultur des geschriebenen Wortes und auch für die Rechte ihrer Autoren.(Quelle www.kleiner-kalender.de Mein Leben mit MSMS (Multiple Sklerose) ist das facettenreichste Krankheitsbild der Neurologie. Diese Krankheit stellt das Leben eines Betroffenen völlig auf den Kopf. Sie ist nicht nur eine Krankheit mit 1000 Gesichtern, sondern auch mit 1000 Fragen. Eine davon WARUM? Aber das Leben geht weiter … eben nur anders als bisher. Ein Leben mit Höhen und Tiefen, mit Ängsten aber auch Hoffnungen.Dieses Buch ist kein Fachbuch oder Ratgeber über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin. Mit einer Portion Humor und Selbstironie erzählt sie wie alles begann, wie sie lernte damit zu leben und es schaffte, trotz dieser bitteren Krankheit auf ihre eigene Kraft zu vertrauen. Sie berichtet von ihrer Angst vor dem, was vielleicht die Zukunft bringen wird. Dennoch strotzt dieses Buch voller Zuversicht und macht Mut. Das Leben ist einfach zu wertvoll, um den Kopf in den Sand zu stecken und zu resignieren.ProduktinformationTaschenbuch: 120 SeitenSprache: DeutschISBN-10: 3903056421ISBN-13: 978-3903056428Größe und/oder Gewicht: 14,9 x 1,5 x 21,1 cmKummers SchlemmerkochbuchDas etwas andere Kochbuch!In diesem Kochbuch finden Sie leckere Rezepte für jedermann sowie Zitate, Witze, Reime und Geschichten rund um die schönste Nebensache der Welt:Dem Kochen und Essen.Egal ob vegetarische- oder kohlenhydratarme Rezepte, Gutes aus dem Meer oder süße Verführungen:In diesem Kochbuch ist für jeden Geschmack etwas dabei.Also lassen Sie sich von Kummers Lieblingsrezepten verwöhnen.Guten Appetit!Mit Illustrationen von Judith Beck-Meyer.ProduktinformationTaschenbuch: 116 SeitenSprache: DeutschISBN-10: 3732231267ISBN-13: 978-3732231263Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 0,6 x 21 cmBorderline: Der Tod spielt mit uns Katz und MausDas Familienleben der Autorin ist geprägt von der unermesslichen Seelenqual, die ausgelöst wird von der psychischen Störung BORDERLINE, an der ihre Tochter seit fast zwei Jahrzehnten fast verzweifelt.Niemand kann sich besser in das Seelenleben Leidtragender einfühlen und aus dem sogenannten Nähkästchen plaudern als jene, die selbst erlebt haben, wie nervenaufreibend der ständige Kampf gegen diese Krankheit ist.Sie berichtet ausführlich über ihre persönlichen Erfahrungen und gibt zahlreiche Tipps für den Umgang mit Betroffenen.Dieser Ratgeber ist interessant für all diejenigen, die sich mit dem Thema Borderline auseinandersetzen wollen.ProduktinformationTaschenbuch: 120 SeitenSprache: DeutschISBN-10: 3742700723ISBN-13: 978-3742700728Vom Hersteller empfohlenes Alter: 0 Monate und älterGröße und/oder Gewicht: 24,6 x 16 x 3,8 cmKampfansageFühlen Sie sich auch manchmal irgendwie KOMISCH? Wie fühlt sich eigentlich NORMAL an? Nachdem mir bewusst geworden war, dass ich manisch depressiv bin, nahm ich den Kampf gegen die Depressionen, Panikattacken und Gefühlsloopings auf. Sie erfahren, welche Lösungswege ich gefunden habe, um heute ein lebenswertes Leben führen zu können. Dieses Buch ist für all diejenigen, die sich nicht davor scheuen, sich mit den Tabu-Themen der psychischen Krankheiten auseinanderzusetzen.Produktinformation• Taschenbuch: 78 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform; Auflage: 1 (1. März 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 1508687269• ISBN-13: 978-1508687269• Größe und/oder Gewicht: 13,3 x 0,5 x 20,3 cmMystica VeneziaEine verschwundene Braut, ein Sensenmann als Gondoliere, eine blinde Malerin, ein seltsames Zeichen an einer Mauer und ein geheimnisvoller Orden, Guido hat sich seine Hochzeitsreise nach Venedig dann doch etwas anders vorgestellt. Verzweifelt macht er sich gemeinsam mit seiner Schwägerin Ana Karina in den Wirren des Karnevals, der durch die engen Gassen der Lagunenstadt tobt, auf die fast aussichtslose Suche nach Christina Maria und stößt dabei auf eine uralte Legende.ProduktinformationTaschenbuch: 264 SeitenSprache: DeutschISBN-10: 3903056707ISBN-13: 978-3903056701Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 14 JahrenGröße und/oder Gewicht: 14,9 x 1,7 x 20,8 cmLuhg HolidayDieser Sammelband vereint zwei spannende Geschichten:Willkommen im Luhg HolidayAls Familie Kohlmann wegen eines vorausgesagten Schneesturms ganz spontan im Hotel Luhg Holiday einkehrt, ahnt sie noch nicht, was sie dort erwartet. In dem alten unheimlichen Haus scheint nichts mit rechten Dingen zuzugehen, und schon bald finden sich die drei Kinder und ihre Eltern im unglaublichsten Abenteuer ihres Lebens wieder.Auf Wiedersehen im Luhg HolidayAuf einer Urlaubsreise in den Süden fahren Sabrina, Gudrun und Betty im Nebel gegen einen Baum und müssen im Luhg Holiday einkehren. Das Hotel hat sich verändert, denn es sind 7 Jahre vergangen, seitdem Sabrina mit ihrer Familie dort unfreiwillig ihre Ferien verbrachte.Wer ist der nette junge Mann, der sich nach dem Unfall so rührend um sie kümmert und doch ein düsteres Geheimnis mit sich trägt? Und was ist aus den Ghulen geworden, die das Luhg Holiday verwalteten? Ein spannendes Abenteuer wartet auf die Freundinnen. Werden sie der Gefahr entkommen, die dort hinter den düsteren Mauern auf sie lauert?Eine Gruselkomödie der Sonderklasse und ein besonderes Lesevergnügen für die ganze Familie.ProduktinformationTaschenbuch: 128 SeitenSprache: DeutschISBN-10: 3743152622ISBN-13: 978-3743152625Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 0,7 x 21 cmManchmal ... erdrückt es mich das LebenDie Tür der Kindheit schließt sich und das Tor zur Erwachsenenwelt öffnet sich. Strahlend und perfekt scheint der Beginn des Lebens als Ehefrau zu sein, doch in Wahrheit hat die junge Frau den Weg zur Hölle beschritten.Ein Thriller, der im wahren Leben spielt.ProduktinformationTaschenbuch: 276 SeitenSprache: DeutschISBN-10: 3903056081ISBN-13: 978-3903056084Größe und/oder Gewicht: 14,9 x 1,7 x 21,1 cm©byChristine Erdic



