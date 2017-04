Neues von vitabook

(fair-NEWS)

Mit gleich mehreren Neuheiten schlägt vitabook im Frühjahr 2017 auf: neuer Internet-Auftritt, neue Funktionen im Online Gesundheitskonto, neues Preismodell. Außerdem ist vitabook als einer der ersten Online Dienste eine enge Kooperation mit der Microsoft Cloud Deutschland eingegangen.Der marktführende Serviceprovider im Gesundheitswesen trägt mit seiner komplett modifizierten Webseite vor allem den geänderten Lesegewohnheiten Rechnung, die von verschiedenen Online Zeitschriftentiteln initiiert wurden.Ebenfalls profitieren werden die vitabook-User von einer Vielzahl zusätzlicher Funktionen, mit denen das Unternehmen eine noch größere Bandbreite an spezifischen Tools abdeckt und damit den Service erneut erheblich erweitert. Trotzdem kann das vitabook-Gesundheitskonto drei Monate lang gratis getestet werden. Danach fällt ein monatlicher Betrag von 1,95 € für die Nutzung an.Auch in punkto Datensicherheit war vitabook weiterhin aktiv. Nach erfolgreicher Testphase wird vitabook ab sofort sämtliche Services für deutsche Kunden aus der Microsoft Cloud Deutschland zur Verfügung stellen. Maßgeblich für diese Entscheidung ist die Tatsache, dass Microsoft mit den Cloud-Diensten eine auf die besonderen Compliance-Anforderungen des Gesundheitswesens abgestimmte Lösung bietet, etwa im Hinblick auf lokale Datenhaltung. So werden die Anwenderdaten ausschließlich in Deutschland gespeichert. Zugriff auf die Daten haben weder Microsoft, noch der Datentreuhänder – T-Systems, eine Tochter der Deutschen Telekom mit Hauptsitz in Deutschland – sondern ausschließlich der Besitzer des vitabook-Gesundheitskontos.Über vitabook:vitabook ist eine Lösung der 2011 gegründeten ordermed GmbH. vitabook ist die deutsche Gesundheits-Cloud des Patienten, die ihm erstmals eine eigene, digitale Identität im Gesundheitswesen verschafft – vergleichbar mit einem Girokonto in Gesundheitsangelegenheiten. Der Patient kann sich damit sicher jegliche Gesundheitsdaten von Ärzten, Kliniken, Laboren u.v.m. in sein selbstverwaltetes Gesundheitskonto senden lassen.Die Daten werden stark verschlüsselt und liegen in der Microsoft Cloud Deutschland, hochgesichert in zwei deutschen Telekom-Rechenzentren.Für weitere Informationen besuchen Sie gerne diese Webseiten:Kontakt für Redaktionen:Jessica TittelGerontologin (M.A.) & Leiterin UnternehmenskommunikationTelefon: 040 53798 1563E-Mail: jessica.tittel@vitabook.de