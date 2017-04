Weiterbildung in Tripada Yoga Ã® Basic Plus und Mediate erfolgreich

(fair-NEWS)

Am 25. und 26. März 2017 fand in der <a href="www.tripada-wuppertal.de">Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ®</a> in Wuppertal eine Weiterbildung für Tripada® Yogalehrer statt. Die Lizenzpartner wurden unter der Leitung von Hans Deutzmann auf die zwei Tripada Yoga ® Kurskonzepte "Basic Plus" und "Mediate" für Fortgeschrittene geschult. Diese beiden Kurse bauen auf dem Tripada Yoga ® Basic Grundkonzept, welches ausführlich in der 2-jährigen Tripada ® Yogalehrerausbildung durchgearbeitet wurde, auf und erweitert somit das Repertoire an Kursen, die jetzt auch für Fortgeschrittene angeboten werden können. Alle Tripada ® Kurskonzepte sind zentral bei der ZPP anerkannt, die Zertifizierung wird von der Tripada Akademie für die Lizenzpartner veranlasst. Nach der Weiterbildung haben diese nun die Möglichkeit alle angebotenen Tripada® Kurse über die gesetzlichen Krankenkassen fördern zu lassen.In der nächsten Tripada ® Yogalehrerausbildung, die 2018 beginnen wird, sind alle Tripada Yoga ® Kurskonzepte bereits in die 2-jährige Grundausbildung integriert, sodass im Anschluss keine weiteren Kursqualifikationen durch Weiterbildungen mehr nötig sind, um als Tripada ® Yogalehrer auf alle bestehenden Kurskonzepte zugreifen zu können. Neben den 3 Grundkursen für Anfänger und Fortgeschrittene zählen hierzu noch die Konzepte für Kinderyoga und Yoga für Schwangere. Alle weiteren Informationen zu der Ausbildung finden sich auf der Webseite des Anbieters unter <a href="http://tripada-yogalehrerausbildung.de"> www.tripada-yogalehrerausbildung.de</a> ;.



Bildinformation: Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga