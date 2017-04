Letztes Killerwal-Baby in SeaWorld geboren: Beginn einer neuen Ära

Pressemitteilung von SeaWorld Parks & Entertainment

(fair-NEWS) In SeaWold ist ein Orca-Baby geboren worden. Dies markiert einen histori-schen Schritt und Neubeginn: Denn das jüngste Mitglied der Orca-Familie wird das letze sein, das in einem SeaWorld-Park zur Welt kommt. Entbunden hat das 25 Jahre alte Weibchen Takara im Meeresabenteuerpark im texanischen San Antonio. Ein Team von Tierärzten und Spezialisten war bei der Geburt anwesend. Sie versorgen Takara und ihr Neugeborenes nun rund um die Uhr.

Bei der Ankündigung von SeaWorld im März 2016, das Orca-Zuchtprogramm zu been-den, war Takara bereits trächtig. Die Schwangerschaft kam auf natürlichem Wege zustande. Takara wurde selbst in SeaWorld San Diego geboren. Sie hat bereits vier Kälber, die heute zwischen drei und 15 Jahren sind, zur Welt gebracht.

Besucher von SeaWorld San Antonio können Takara und ihr Baby zu ausgewählten Zeiten sehen - die letzte Gelegenheit, ein Killerwal-Neugeborenes aus der Nähe zu beobachten und es heranwachsen zu sehen. Selbst wenn es keinen weiteren Nachwuchs mehr gibt, kümmert sich SeaWorld auch zukünftig mit großer Sorgfalt um die Orcas in den Parks.

Die Geburt ist auch für die Wissenschaft die letzte Gelegenheit, das Aufwachsen eines Orcas genauer zu untersuchen, als dies im Meer möglich ist. Die Informationen und Erkenntnisse, die durch Takara und ihr Kalb gewonnen werden, ergänzen die umfassende Datenbank von SeaWorld zu dieser Spezies. Sie fließen auch in Studien über die Killerwalpopulation vor der Küste des U.S. Bundesstaates Washington ein. Die Tierart ist dort durch Umweltverschmutzung, Überfischung und weitere, durch den Menschen verursachte Belastungen gefährdet. Die Beobachtung der beiden Tiere liefert zudem Daten und Proben zum Wachstum und dem Stoffwechsel der Spezies. Eine der Studienreihen untersucht den Austausch natürlicher Gifte über die Muttermilch. Eine andere wird dabei helfen, die körperlichen Entwicklungen auszuwerten, um die Ernährungsbedingungen wild lebender Artgenossen besser zu verstehen. Darüber hinaus beobachtet ein Forscherteam der St. Mary Universität das Kalb, die Mutter und weitere Orcas, um die sozialen Auswirkungen von Nachwuchs und ihre Entwicklung innerhalb einer Gruppe zu erforschen.

Chris Bellows, als Vice President of Zoologial Operations für die Tiere von SeaWorld verantwortlich, erklärt: "Dies ist ein aufregender und emotionaler Tag für uns. Wir sind alle sehr stolz, nach anderthalb Jahren der Planung, Beobachtung und spezieller Pflege, die Welt an diesem Ereignis teilhaben zu lassen. Takara ist eine großartige Mutter. Sie hat sich sofort nach der Geburt um ihr Baby gekümmert. Das Orca-Weibchen inspiriert unsere Gäste täglich, mehr über wild lebende Tiere zu erfahren und sich für ihren Schutz einzusetzen."

Julie Sigman, ein Mitglied des Pflegeteams von SeaWorld San Antonio, begleitete Takara während ihrer letzten drei Schwangerschaften und Geburten. Sie bringt ihre Begeisterung zum Ausdruck: "Es ist ein ganz besonderer Moment, wenn das Muttertier ihrem Kalb an die Wasseroberfläche hilft, damit es zum ersten Mal atmen kann. Takara hat sich sofort komplett auf ihr Kalb konzentriert und sie weiß genau, was zu tun ist. Takara schwimmt ständig neben ihrem Baby, wenn es säugen und lernen beginnt. Wir, die Pfleger, richten uns nach der Mutter. Sie wird uns wissen lassen, wenn es an der Zeit ist, dass wir ihr Kalb kennen lernen. Erst dann werden wir auch das Geschlecht erkennen können."

SeaWorld Parks & Entertainment begeistert die Besucher mit natürlichen Erlebnissen, spannender Unterhaltung und nahen Begegnungen mit Tieren, die gleichzeitig viel Interessantes und Wissenswertes vermitteln. Das Unternehmen betreibt zwölf The-menparks in den USA. Die Parkfamilie umfasst die SeaWorld Parks in Orlando (Flori-da), San Diego (Kalifornien) und San Antonio (Texas); Busch Gardens Tampa Bay in Florida und Busch Gardens in Williamsburg (Virginia); das exklusive Tagesresort Dis-covery Cove in Orlando; Aquatica, SeaWorld"s Waterpark in Orlando, San Diego und San Antonio; Sesame Place bei Philadelphia (Pennsylvania) sowie die Wasserparks Adventure Island in Tampa (Florida) und Water Country USA in Williamsburg (Virginia).



SeaWorld Parks & Entertainment betreut mehr als 89.000 Tiere, darunter 200 bedrohte oder gefährdete Arten.



Über 29.000 kranken, verletzten, verwaisten und verlassenen Land- und Meerestieren wurde in den letzten 50 Jahren durch die Experten der SeaWorld Rescue Teams ge-holfen. Ziel jeder Rettungsaktion ist es, die Tiere gesund zu pflegen und in ihren ur-sprünglichen Lebensraum zurück zu bringen.



