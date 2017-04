Wellnessurlaub im Schlosshotel im Hirschberger Tal - Stilvolles Ambiente, Natur und Wellness

(fair-NEWS)

Stilvolles Schlosshotel im Hirschberger TalDas Schlosshotel „Palac Na Wodzie“ (deutsch Palais an Teichen) mit seinem malerischen Park bietet im historischen Ambiente Erholung und Genuss inmitten der Natur des Hirschberger Tals in Polen. Es liegt etwas abseits vom Dorf Staniszow (ehemals Stonsdorf) südlich der Stadt Jelenia Gora (Hirschberg) und ist ca. 70 km von der deutsch-polnischen Grenze in Görtlitz entfernt.Das aus dem 18. Jahrhundert stammende Palais wurde sorgfältig und fachkundig restauriert und mit viel Liebe zu einem komfortablen Wellnesshotel umgestalten. Heute ist das Palais durch umfangreiche Investitionen ein modernes Hotel, das in puncto Komfort keine Wünsche offen lässt und seinen historischen Charme versprüht.Erholsames Schlafen im Schlosshotel Palac Na WodzieDas Schlosshotel vereint hochwertige Einrichtung und modernen Komfort mit historischem Flair. Die stilvoll und elegant eingerichteten Zimmer sind mit hochwertigen Möbel, Materialien und italienischen Accessoires dekoriert. Die zeitgemäße Ausstattung mit komfortablem Boxspringbett, elegantem Bad, Klimaanlage, WLAN und Flachbildfernseher sorgt für einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt mit Wohlfühlcharakter.Kulinarik: Speisen zwischen Tradition und ModerneIm Biedermeierstil gehaltenen Restaurant werden Feinschmecker ihre wahre Freude haben. Der Küchenchef ist tagtäglich bestrebt Gäste mit auserlesenen Speisen auf allerhöchstem Niveau zu verwöhnen. Es wird die heimatverbundene, traditionell-polnische Küche mit moderner Küche mit internationalen Einflüssen und zeitgemäßer Leichtigkeit kombiniert.Entspannung pur im Schlosshotel Palac Na WodzieDer stimmungsvolle Wellnessbereich, der sich im Untergeschoss befindet, bietet das richtige Ambiente zum Wohlfühlen und Entspannen. In den Behandlungsräumen werden traditionelle und innovative Gesichts- und Körpertreatments mit erlesenen Produkten von Skeyndor und Kurland sowie Wellness-Massagen angeboten. Die Saunalandschaft ist die ideale Ergänzung für ein Wohlfühlerlebnis der Extraklasse.Die ruhige Lage des Hotels, der Blick auf die Schneekoppe und Riesengebirge, die gepflegte und gemütliche Parkanlage, das stilvolle Ambiente, Wellnessanwendungen auf höchstem Niveau und polnische Gastfreundlichkeit vom Feinsten versprechen Wohlbefinden und Erholung pur.Erstklassige Wellnessangebote exklusiv bei Polen-Wellnessurlaub.deErstklassige Wellnessangebote im Schlosshotel Palac Na Wodzie bietet exklusiv der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de auf seiner Website. Besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Wellnessurlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Eines von Wellnessangeboten im Überblick:• Arrangement: Entspannung für Sie & Ihn• Termine: Arrangement gültig bis 20.12.2017• Preise: Ab 263,- € pro Person und Arrangement (abhängig von Zimmerkategorie)• Inklusivleistungen:1. 3 Übernachtungen in einer Zimmerkategorie nach Wahl2. Halbpension3. Bademantel und Hausschuhe auf dem Zimmer4. Nutzung der Saunen: Trockensauna, Dampfbad, Infrarot5. Kostenloser Verleih von Nordic-Walking-Stöcken6. Inkl. WLAN, Parkplatz7. Inkl. Wellnesspaket Deluxe:1) 1 x glättendes Peeling mit Lavendelblüten für SIE und 1 x glättendes Meersalz-Öl-Peeling für IHN, für sichtbare Hautverfeinerung2) 1 x entspannende Massage mit ätherischem Öl für SIE und IHN (50 min)3) 1 x pflegendes und sinnliches Weinbad für SIE und pflegendes und entspannendes Bierbad inkl. Bierverkostung für IHNWeiterführender Link zu den Wellnessangeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,3,palac-na-wodzie-emotions-thermal-spa Polen-Wellnessurlaub.de – Reiseagentur für PolenD-12249 BerlinWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Pałac Na Wodzie Emotions & Thermal Spa