Foto-Highlights@FESPA 2017

ILFORD, eine der ältesten Marken in der Fotografie, präsentiert auf der FESPA (Hamburg, 8.-12. Mai) exklusive Medien und Lösungen für Druckdienstleister, Fachlabore und Fotografen. Besucher, Interessenten, Kunden und Freunde sind herzlich zu einem Getränk und einem Fachgespräch auf den ILFORD-Stand eingeladen (A1-A38).Mit ILFOJET zeigt man hochwertige Medien für inkjetbasierte Latex-, Solvent- und Ecosolvent-Tinten. Verfügbar sind Profile für HP Latex- und Roland SOLJET EJ-Drucker, die Unterstützung weiterer Systeme erfolgt umgehend (https://ilford.color-base.com).ILFOGUARD bedient das gesamte Sortiment der Kaschier-/Laminatfolien (von 65 bis 160 cm Rollenbreite), inklusive Laminator für Fotografen mit Inkjetdruckern bis 24 Zoll. Das besondere Highlight ist das »ILFORD Platinum Gloss HC190«, eine brilliante Hochglanz-Kaschierfolie, die durch eine hartbeschichtete Oberfläche extrem kratzfest ist und damit eine Alternative zur Verarbeitung hinter Plexiglas bietet.ILFOCHROME ermöglicht die einfache Vor-Ort-Herstellung von Metallplatten mit unempfindlicher Hochglanzoberfläche in kurzer Zeit und hoher Qualität. Das System besteht aus einem A3+ Drucker mit Sublimationstinten und einer speziellen Transferpresse. In zwei Verarbeitungsschritten werden die dünnen Hochglanz-Aluminiumplatten mit den Bilddaten versehen.Auf der FESPA wird es täglich Livedemos des Systems in Aktion auf dem ILFORD-Stand geben. In englischer, deutscher, und niederländischer Sprache.Informationen zu ILFORDGegründet im Jahre 1879, ist ILFORD eine der ältesten Fotomarken. Mit einer Historie, die über 135 Jahre umspannt, ist ILFORD bis zum heutigen Tage, das Synonym bezüglich professioneller Qualität.BildunterschriftDas Messeteam von ILFORD freut sich auf Besucher: Stand A1-A38.Zur Veröffentlichung: Kontakt und Infowww.ilford.dehttps://www.fespa2017.com/exhibitors/tecco-gmbh



