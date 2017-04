Neues Tripada Ã® Kursbegleitheft erschienen

(fair-NEWS)

Im April 2017 ist ein weiteres professionelles Tool als Begleitmaterial für den Tripada Yoga ® Unterricht in der Tripada Akademie für Gesundheit und <a href="www.tripada-wuppertal.de">Yoga in Wuppertal </a>erschienen. Das Kursbegleitheft für den Tripada Yoga ® Basic Anfängerkurs beinhaltet 10 Einheiten mit theoretischen Schwerpunkten auf 27 Seiten. So haben die Kursteilnehmer nun die Möglichkeit parallel zu der Yogapraxis im Kurs sich das sehr umfangreiche theoretische Hintergrundwissen zu Hause anzueignen, welches im Kurs nur ansatzweise thematisiert und in die fließende Yogastunde eingebunden wird.Zusammen mit einem Plakat und dem Booklet zum Tripada Yoga ® Basic - Kurs, wo spezieller auf die korrekte Ausübung der einzelnen Übungen eingegangen wird und dem jeweiligen Faltblatt, welches für die Tripada Yoga ® Kurse "Basic" , "Basic Plus" und "Mediate" zur Verfügung stehen, die einen zusammengefassten Überblick des Kursablaufes zum Nachüben für zu Hause liefern, gibt es mit den neuen Teilnehmerunterlagen nun insgesamt 6 Tools für Tripada Yoga ® zum Mitnehmen.



Bildinformation: Tripada ® Yoga Wuppertal - Teilnehmerunterlagen