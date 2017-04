Album Delta Q als 'Best European Album' bei den CARA-Awards prämiert

(fair-NEWS)

Berlin, 22. April 2017 – Die Berliner Vokalband Delta Q wurde im April 2017 mit gleich drei Auzeichnungen bei den Contemporary A Cappella Recording Awardss (CARA) für die Ausnahmeposition ausgezeichnet, die die vier Herren in der europäischen a-cappella-Szene inzwischen haben. Delta Q gewann nicht nur den Preis als ‚Best European Album’ sondern heimste darüber hinaus auch noch die Silbermedaille in der Kategorie ‚Best Jazz Album’ sowie den zweiten Platz mit dem Song "In einem kühlen Grunde" in der Kategorie "Best Folksong" ein.Die Sieger der jeweiligen Kategorien wurden am 8. April anlässlich des BOSton Sings A cappella Festival (BOSS) bekanntgegeben. Die vier Berliner waren überglücklich über die Preise. Insbesondere Sean Haefeli, Wahl-Berliner, Amerikaner, Pianist, Texter und Sänger, der erst kürzlich zum Quartett stieß freute sich: ‚So kann man auch Preise bekommen: Man tritt einfach einer erfolgreichen Vokalgruppe bei und gewinnt einen Preis für Arbeit, die man nicht gemacht hat. Mein Dank gilt vor allem den anderen drei Sängern, die das möglich gemacht haben.’CASA The contemporary a cappella societyDas Arrangement für ‚In einem kühlen Grunde’ stammt aus der Feder von Leopold Hoepner. Sebastian Hengst, Countertenor bei Delta Q zum Gewinn: ‚Es ist eine sehr schöne Bestätigung unserer Arbeit und spornt uns an, den Weg konsequent weiter zu gehen. Uns ist der hohe musikalische Standard sehr wichtig. Diesen möchten wir sowohl im Studio, als auch live umsetzen.’ Wer die Berliner einmal bei einem Konzert erleben konnte, kann bestätigen, dass ihnen das überzeugend gelingt.Die CARA-Awards werden jährlich für besondere Leistungen in der a cappella-Musik vergeben. Delta Q setzt seit Jahren mit stetig hoher musikalischer Qualität und dichten Live-Auftritten Maßstäbe in der deutschen und internationalen a cappella-Szene. Vielbeachtet sind auch die Videos des Berliner Quartetts. Auch diese sind schon mit Preisen bedacht worden.



Bildinformation: Contemporary A Cappella Society