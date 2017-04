„Genusslehrerin.at“ von Barbara Kail, Neuerscheinung

(fair-NEWS)

Die Künstlerin Barbara Kail hat sich bewusst für Genuss entschieden und sich damit ein neues Leben mit Leichtigkeit erschaffen. 40 Kilo schlanker und mit einer vollkommen neuen Wahrnehmung von beruflichen und privaten Zielen möchte sie ihr neues Lebensgefühl als Genusslehrerin.at in ihrem gleichnamigen Buch weitergeben.Mit der Genussmethode Schmauen® verbannt sie Schwächen und Ängste aus allen Lebensbereichen. Durch aufmerksames Schmecken und Kauen werden die Sinne geschärft und Raum für das Positive geschaffen. Achtsamkeitsübungen verhalfen der Autorin sich jeden Tag besser, gesünder und stärker zu fühlen und ihr Leben ohne Druck und Ballast zu genießen.Das Buch „Genusslehrerin.at“ ermuntert den Leser zu einem Leben ohne Stress und Verbote und führt ihn auf eine Genussreise mit Anregungen, wie man ohne Zwänge und Diäten „jeden Tag aufs Neue GUT ZU sich“ sein kann. Durch die tägliche Notwendigkeit des Essens beginnt der Leser besser auf seine Bedürfnisse zu achten, erhält eine andere Wahrnehmung von sich selbst und lernt auch in anderen Lebensbereichen „wertvolle Nahrung von belastenden Müll trennen zu können“. Nach vielen schweren und leidvollen Jahren hat Barbara Kail eine wunderbare Methode gefunden, liebevoll zu sich selbst zu sein und damit auch mehr Zuneigung und Unterstützung zu erfahren. Am 26. April 2017 können sich Interessierte in der Barbara Karlich Show einen persönlichen Eindruck von der Autorin verschaffen.Das Buch ist soeben erschienen und als Paperback, Hardcover und eBook bei myMorawa von MORAWA Lesezirkel erhältlich, eine unkomplizierte Möglichkeit, in wenigen Schritten ein Buch zu veröffentlichen. Neben der hauseigenen Software, die Schritt für Schritt durch die Veröffentlichung führt, werden zusätzliche Leistungen wie Lektorat und Design angeboten. Nach Bestellung wird das Buch innerhalb kurzer Zeit geliefert.Genusslehrerin.atSatt, zufrieden und schlank – Endlich bin ich gut zu mir !Barbara KailSeitenanzahl: 140ISBN: 978-3-99057-713-4Größe: 14,8 cm x 21,0 cmErscheinungsdatum: 11.04.2017Paperback: 19,90 €Hardcover: 978-3-99057-714-1; 34,90 €eBook: 978-3-99057-715-8; 7,99 €