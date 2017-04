Herbstzeit ist Wellnesszeit - Erstklassige und günstige Wellnessangebote frühzeitig buchen

(fair-NEWS)

Berlin, April 2017 – Herbstzeit ist Wellnesszeit. Wenn die Tage wieder kürzer und kälter werden, entscheiden sich viele Reisende für einen Wellnessurlaub. Denn ein Wellnessurlaub ist genau das Richtige, um neue Kraft und Energie zu schöpfen und vor allem die eigenen Abwehrkräfte zu stärken, dabei entspannende und anregende Massagen zu genießen. Vielseitige Massagearten dienen zudem der Gesunderhaltung des Körpers; lösen Verspannungen, fördern die Durchblutung, regen den Stoffwechsel an, stärken Muskulatur und Bindegewebe, steigern die körperliche und geistige Vitalität. Warme Wellnessbäder, Sitzungen in der Salzgrotte und Saunagänge stärken das Immunsystem. Perfekt, um sanft und gesund in die kalte Jahreszeit zu starten.Wellnessurlaub in PolenDas östliche Nachbarland Polen erlebt einen enormen Wellness-Boom und gilt als echter Geheimtipp für qualitativ hochwertigen Wellnessurlaub. In den letzten Jahren entstanden hierzulande zahlreiche Spa- und Wellnesshotels, in denen Wellness und Genuss großgeschrieben werden. Diese Hotels verfügen über moderne und vielfältige Spa-Landschaften, die keine Wünsche offen lassen. Sie beschränken sich nicht nur auf Spa-Einrichtungen, sondern sind als richtige Wellness-Oasen konzipiert, die ein Rundum-Wohlfühlprogramm für Körper und Geist anbieten. Sie bieten gleichfalls einladende und komfortable Unterkünfte, gute und gesunde Küche, zuvorkommendes und professionelles Personal und die unverwechselbare, bezaubernde polnische Gastlichkeit. Zudem dank des tiefen Wechselkurses sind die Preise für Wellnessurlaub in Polen besonders attraktiv.Vielfältige Wellnessangebote traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.deWir sind seit dem Jahr 2009 auf dem deutschen Markt als spezialisierte Online-Reiseagentur für Wellnessreisen nach Polen tätig und bieten deutschlandweit das umfangreichste Angebot an Wellness-, Verhöhn- und Erholungsreisen nach Polen. Wellnessangebote und Wellness-Arrangements sind vielfältig, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. Besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Wellnessurlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Eines von zahlreichen Wellnessangeboten im Überblick:• Arrangement: Vitalität und Wohlbefinden• Dauer: 4 Tage / 3 Nächte• Preis: Ab 137,- € pro Person und Arrangement (abhängig von Zimmerkategorie und Saisonzeit)• Unterkunft: 4-Sterne-Wellnesshotel / Ostsee• Inklusivleistungen:1. 3 Übernachtungen in einer Zimmerkategorie nach Wahl2. Halbpension3. Nutzung des Wellnessbereiches mit Saunen4. Bademantel für die Dauer des Aufenthalts5. Kostenloses WLAN6. Inkl. Wellnesspaket:1) 1 x Ayurveda-Vital-Massage (50 min)2) 1 x klassische Massage (50 min)3) 1 x Salzgrotte (45 min)Aufgrund der starken Nachfrage nach unserem Wellnessangebot besonders im Herbst empfehlen wir Ihnen, Ihr gewünschtes Arrangement und Hotel möglichst früh zu buchen.Weiterführender Link zu den Wellnessangeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de Polen-Wellnessurlaub.de - Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Polen-Wellnessurlaub.de