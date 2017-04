Buchvorstellung: BEST OF

(fair-NEWS)

„BEST OF" ist eine Zusammenstellung der beliebtesten Rezepte aus den Kochbüchern:Vegetarisch für Jedermann, Vegetarischer Genuss – Quer Beet, Kummers Schlemmerkochbuch, Kummers Ofengerichte und Vegetarische Weltreise.Als zusätzliches Bonbon gibt es noch neue interessante Bonusrezepte.Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!RezeptlisteRezepte aus „Vegetarisch für Jedermann" Honig-Dip, Kichererbsen-Salat, Linsen-Eintopf, Gemüse-Bratkartoffeln, Polenta-Käse-Püree, Backofen-Auberginen-Türmchen, Kohlrabi-Spaghetti, Bulgur-Pfanne, Waldmeister-Mandarinen-Creme, Möhren-Rosinen SüßspeiseRezepte aus „Vegetarischer Genuss – Quer Beet" Kartoffel-Aufstrich, Sesam-Dip, Orangen-Fenchel-Salat, Lauch-Käse-Salat, Möhren-Kokos-Suppe, Bunter Bohnen-Eintopf, Frischkäse-Pralinen, Fruchtiges Frischkäse-Sandwich, Schicht-Auflauf, Chicorée-Auflauf, Bohnen-Bratling, Sägespäne, Blüten-Pfannkuchen, Frittierte Zucchiniblüten, Melonen-Spieß, Granatapfel-Pasta, Zitronenmelissen-Pesto, Salbei-Gemüse, Überbackene Jalapeños, Kichererbsen-Chili, Himbeer-Traum, Nougat-SchnittenRezepte aus „Kummers Schlemmerkochbuch" Pikanter Grünkernsalat, Gelbe Linsensuppe, Rinderfilet an Gemüsepfanne, Käsefrikadellen, Krabben-Blätterteig-Tasche, Makrele trifft Stachelbeere, Orangen-Kiwi-Dessert, AnanastraumRezepte aus „Kummers Ofengerichte" Lachs-Dill-Auflauf, Rotbarsch-Auflauf, Kartoffelpüree-Auflauf, Grünkohl-Möhren-Auflauf, Pastinaken-Auflauf, Herzhafter Pfirsich-Auflauf, Süßkartoffel-Kräuter-Auflauf, Birnen-Milchreis-Auflauf, Lengfisch-Gratin, Kohlrabi-GratinRezepte aus „Vegetarische Weltreise" Salsa aus Argentinien, Erbsenpüree aus England, Joghurt-Couscous aus Gambia, Karamellisierte Kartoffeln aus Island, Gebackener Tofu aus Japan, Bohnenaufstrich aus Malta, Himbeer-Dressing aus Neuseeland, Honig-Baguette aus Portugal, Ananascurry aus Sri Lanka, Süßkartoffelpüree aus den USA„Bonusrezepte" Nudel-Salat, Gebratene Zimt-Eier, Linsen-Nudeln-Pfanne, Spinat-Kichererbsen-Pfanne, Kürbis-Gehacktes-Pfanne, Süßer Mandel-Reis, Mandel-Kugeln, Zimt-Pudding, Guaven-Quark, Granatapfel-Rosinen-CouscousWeitere Kochbücher der Autorin:Das Marmeladenbüchlein, ISBN: 978-3-9611-1212-8Kummers Ofengerichte, ISBN: 978-1-5232-2552-1Vegetarischer Genuss - Quer Beet, ISBN: 978-1-5084-8474-5Kummers Schlemmerkochbuch, ISBN: 978-3-7322-3126-3Vegetarische Weltreise, ISBN: 978-1-5355-5204-2Vegetarisch für Jedermann [Kindle Edition]Über die Autorin:Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken. Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch "Willkommen zu Hause, Amy" in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis "Lesefuchs" vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



