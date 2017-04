Sri Lanka: Mit OZO Kandy das berühmte Esala Perahera-Fest erleben

(fair-NEWS)

Eine Reise nach Sri Lanka ist besonders lohnenswert in den Monaten Juli und August: Dann feiern die Einheimischen in Kandy das Esala Perahera-Fest, besser bekannt als „das Fest des Zahns des Buddhas“. Die historische Prozession findet jährlich statt und ist eine Hommage an den heiligen Zahn Buddhas, der im Zahntempel der alten Königsstadt Kandy aufbewahrt wird. Die ideale Unterkunft für Reisende, um einige Tage in Kandy zu bleiben und die feierliche Zeremonie zu erleben, ist das OZO Kandy.Esala Perahera gehört zu den ältesten buddhistischen Festen der Welt. Innerhalb des farbenfrohen Spektakels vom 29. Juli bis zum 8. August 2017 gibt es während einer Parade Tausende Tänzer, Musikanten und Künstler wie Feuerschlucker und Speerwerfer zu bestaunen. Ebenso Teil des Umzugs sind rund 100 imposant geschmückte und mit Lichterketten illuminierte Elefanten, der größte unter ihnen trägt eine Nachbildung des Zahns von Buddha durch die Straßen. Wer das Original ehren möchte, aufbewahrt in einem goldenen Schrein, dem wird ein Besuch des Zahntempels Maligawa Tusker, ehemaliger Königpalast von Kandy und buddhistischer Mittelpunkt des Landes, ans Herz gelegt. Das Festival endet mit dem traditionellen Diya Kepeema-Ritual, einer Zeremonie am Mahaweli-Fluss im nahegelegenen Getambe.Neben hunderttausenden Gläubigen zieht es auch zahlreiche Touristen während Esala Perahera nach Kandy. Wer die Feierlichkeiten erleben und abseits des Trubels zudem Ruhe und Erholung erfahren möchte, ist mit einem Aufenthalt im OZO Kandy bestens beraten. Das im Herzen von Kandy gelegene Hotel bietet einen traumhaften Ausblick auf üppige Flora und Fauna und verfügt über 122 moderne Zimmer in vier Kategorien mit komfortablen Betten, um Gästen einen optimalen Schlaf zu ermöglichen. Abgerundet wird das Erlebnis mit einer großzügigen Dachterrasse: Gäste genießen tagsüber das kühle Nass im Swimming Pool und lassen am Abend in der BOMMU Bar und Lounge den Tag bei Drinks und Snacks Revue passieren, während sie auf die Skyline von Kandy blicken. Für alle die bestens vernetzt sein und ihre Urlaubseindrücke mit Freunden und Familie in der Heimat teilen wollen, bietet das trendige OZO Kandy schnellstes kostenfreies WLAN in allen Hotelbereichen.OZO Kandy ist pro Zimmer und pro Nacht ab 65 US-Dollar (rund 61 Euro) buchbar. Besondere Arrangements sind unter www.ozohotels.com/kandy-srilanka/special-offer.aspx# zu finden.



Bildinformation: Sri Lanka: Mit OZO Kandy das berühmte Esala Perahera-Fest erleben