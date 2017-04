(fair-NEWS)

BIRMINGHAM, 22.04.2017 - Tim Taylor Partner Computer Group beanspruchte von Anbeginn an für sich das Privileg, eine aussergewöhnliche Partnervermittlung zu sein. Als Partneragenturen damals noch mit Karteikarten und Bauchgefühl ihre Kunden vermittelten, führte TTPCG schon im Jahr 1982 eine wissenschaftliche Methode zur Vermittlung nach der Wesensgleichheit seiner Mitglieder ein. Tradition verpflichtet: bei Tim Taylor vor allem zur Innovation. Das TTPCG Team ist Wege gegangen, die vorher noch keiner ging. Meilenstein für Meilenstein. So entstanden die ersten wissenschaftlichen und biometrischen Methoden in der Partnervermittlung.Tim Taylor anders als alle AnderenDie Vermittlung nach Wesensgleichheit aus dem Jahr 1982 entwickelte sich bei Tim Taylor bis heute zu einer perfekten Methode der Partnervermittlung, um mittels wissenschaftlichen Algorithmen Partnerglück treffsicher voraussagen zu können. Ein Novum bei Taylors Partnervermittlung ist bis heute die biometrische Ergänzung, die im Jahr 2009 in den USA und im Jahr 2013 in Europa eingeführt worden ist. Im Vergleich zu seinen Konkurrenten setzte TTPCG schon immer auf Einmaligkeit. Exemplarisch sei controlled automatic safe data transmission an dieser Stelle erwähnt. Im Jahr 2016 wurde diese neue Software mit künstlicher Intelligenz eingeführt. <a href="www.partner-computer-group.com/franchise/mobile/">Tim Taylors Singleberater </a>erfassen beim neuen Tim Taylor Mitglied die Daten online, der Matching Code wird sekundenschnell errechnet, an das Mitglied ausgegeben und alle Daten verschlüsselt an die Leistungsabteilung gesendet. So startet das Partnerglück für jeden Single sofort.Den State-of-the-Art-Titel für Tim Taylor Partner Computer GroupDurch ständige <a href="http://historiettpcg.blogspot.com">Innovation trägt die TTPCG</a> den State-of-the-Art-Titel völlig zu Recht. Die den Mitgliedern gebotenen Leistungen toppen das Leistungsportfolio sämtlicher hochpreisiger Partnervermittlungen. Die Gebühren bei Tim Taylor liegen hingegen auf dem preisgünstigen Niveau der online Singlebörsen ohne Serviceleistungen. Beispielsweise steht bei Tim Taylor den Mitgliedern ein 24-7 Customer Team rund um die Uhr zur Unterstützung bei Fragen zur persönlichen Partnersuche helfend zur Seite. Dazu werden Mitglieder, welche die ohnehin günstige Gebühr sofort bezahlen, mit hochwertigen <a href="http://tppttpcg.blogspot.com">Bonusprämien von Tim Taylor </a>belohnt. Im Mai 2017 kann gewählt werden, ob es ein Smartphone oder Gutscheine zu Aufenthalten in Luxushotels sein sollen. Über 100 Partner-Hotels stehen zur Auswahl. Natürlich immer für 2 Personen. So geht es frisch verliebt gemeinsam zu Wellness und zum Kuscheln.Sie haben einen Pressebericht des Autors Robert Scoot care of PARTNER COMPUTER MARKETING LIMITED 69 GREAT HAMPTON STREET, B18 6E BIRMINGHAM gelesen. Vielen Dank dafür!



Bildinformation: TTPCG eine Partnervermittlung mit Geschichte