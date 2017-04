"Geniessen Sie den Moment" auf einer Kreuzfahrt mit Regent Seven Seas Cruises® und 500 US-Dollar Bordguthaben

(fair-NEWS)

Als Teil der neuen Kampagne „Genießen Sie den Moment“ („Time Is Now“) erhalten Gäste von Regent Seven Seas Cruises® einen Sofortbucherbonus von bis zu 500 US-Dollar pro Suite für alle Buchungen bis 31. Mai 2017 auf ausgewählten Mittelmeer-Kreuzfahrten in 2017 oder 250 US-Dollar Bordguthaben pro Suite auf einer Vielzahl weiterer Kreuzfahrten auf der ganzen Welt.Gäste, die jetzt buchen, erhalten beispielsweise 500 US-Dollar Guthaben für eine Mittelmeerreise mit der kürzlich renovierten Seven Seas Voyager, die am 20. August 2017 in Lissabon ausläuft. Das spezielle Programm, eigens für das 25. Jubiläum der luxuriösen Kreuzfahrtgesellschaft kreiert, bringt Reisende von Lissabon nach Rom und führt sie täglich in neue Anlaufhäfen entlang der spanischen, französischen und italienischen Riviera. Während Regent Seven Seas Cruises® für die inklusivste und wohl luxuriösestes Erfahrung auf See steht, können Gäste ihr Bordguthaben nutzen, um ihre Reise wahrhaft unvergesslich zu machen, zum Beispiel bei einer opulenten und revitalisierenden Behandlung im Canyon Ranch SpaClub an Bord der gesamten Flotte.Außerdem können Reisende aus den besonders exklusiven Ausflügen des Regent Choice Programms wählen, darunter ein toskanischer Kochkurs und anschließendes Mittagessen im vornehmen Restaurant Lucca im italienischen Livorno, oder eine Exkursion in die Provence aus dem neuen Programm Seven Seas Wellness, bei der sie eine private Tai Chi-Stunde im Innenhof des von Napoleon erbauten Palais du Pharo erhalten, gefolgt von einer Behandlung im Canyon Ranch SpaClub zurück an Bord – und so in den Genuss individualisierter Wellness-Programme kommen. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, den Guthabenbonus für eine private Tour für zwei Personen aus der Executive Collection in ausgewählten Destinationen zu nutzen. Den Gästen stehen auf der Reise von Lissabon nach Rom 59 kostenlose Ausflüge zur Verfügung, ergänzt von den besonderen Programmen Regent Choice und Executive Collection, die gegen Aufpreis gebucht werden können und so ihre Exklusivität, limitierte Verfügbarkeit und private Atmosphäre bewahren.„Jetzt ist die beste Zeit, sowohl für Stammgäste als auch Neukunden, die Vorteile des Sofortbucherbonus‘ zu nutzen und ihre Reise mit Regent Seven Seas Cruises® zu einer überragenden Erfahrung zu machen“, so Graham Sadler, Managing Director Regent Seven Seas Cruises®. „Unsere ultraluxuriösen Schiffe bieten die inklusivsten Kreuzfahrterlebnisse der Branche und bringen die Gäste in mehr als 425 Destinationen auf der ganzen Welt.“Reisende, die den Sofortbucherbonus erhalten möchten, sind dazu aufgefordert, bei der Reservierung den Code „Time Is Now“ einzugeben. Der Sofortbucherbonus ist kombinierbar mit dem doppelten Ambassador-Angebot auf den Kreuzfahrten anlässlich des Silberjubiläums und den Sparpreisen der Seven Seas Society auf ausgewählten Kreuzfahrten für Stammgäste.Detaillierte Informationen über Regent Seven Seas Cruises® erhalten Interessierte im Internet unter www.RSSC.com oder telefonisch bei einem unserer Kreuzfahrtagenten in Deutschland, Österreich und der Schweiz:AirTours: 0049 511 567 86 190Cruise Group: 0049 861 909 96 040ATI World: 0049 6023 917150VistaTravel: 0049 40 309 798 40Seereisen Center: 0043 (1) 713 04 00Papageno: 0043 (1) 58 555 85 0RUEFA: 0810 200 400 (aus AUT); 0043 (1) 58800 9450 (Ausland)MCCM Master Cruises: 0041 (0) 44 211 30 00Kuoni Cruises: 0041 (0) 44 277 52 00Alternativ hilft auch gerne das Reservierungsteam telefonisch unter 0044 2380 682140 oder per Email unter cruise@rssc.eu.



Bildinformation: "Geniessen Sie den Moment" auf einer Kreuzfahrt mit Regent Seven Seas Cruises® und 500 US-Dollar Bordguthaben