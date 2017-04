Kulinarische Reise durch Frankfurt: Dinnerhopping im Grandhotel Hessischer Hof

(fair-NEWS)

Das Grandhotel Hessischer Hof hat sich erneut etwas Besonderes einfallen lassen – Am Samstag, den 26. August 2017 um 17 Uhr bietet das einzig privat geführte Luxushotel Frankfurts einen kulinarischen Spaziergang durch die geschichtlichen und architektonischen Highlights der Mainmetropole. Gemeinsam mit dem Restaurant Next Level in der unter Denkmalschutz stehenden Sandsteinvilla Kameha Suite, organisiert das Fünf-Sterne-Hotel bereits zum zweiten Mal ein Dinnerhopping. Im Rahmen einer Tour durch den Westen der Stadt genießen Gäste in außergewöhnlicher Atmosphäre ausgefallene und zeitgemäße Gerichte mit saisonalen Produkten.Das Restaurant Next Level in der Kameha Suite an der Taunusanlage bildet unter Leitung des Küchenchefs Christian Raudies um 17 Uhr den Auftakt und die erste Station des Dinnerhoppings. Nach dem Aperitif werden hier die ersten beiden Gänge mit einer Kombination aus extravaganten und modernen Speisen serviert. Anschließend führt die Erlebnistour durch das Frankfurter Westend vorbei an der Jüdischen Synagoge, dem Odina-Platz und dem Wohnhaus des berühmten deutschen Arztes und Forschers Paul Ehrlich. Lebendig berichtet Gästeführerin Annette Evans während der Tour Spannendes zur Frankfurter Stadtgeschichte und präsentiert den gehobenen Innenstadtbezirk mit all seinen Facetten. Anschließend warten im Restaurant Sèvres im Grandhotel Hessischer Hof ein exquisiter Hauptgang und ein feines Dessert auf die Teilnehmer. Nach einem ereignisreichen und genussvollen Abend können die Gäste die Erlebnistour mit einem kühlen Drink in der legendären Jimmy´s Bar ausklingen lassen.Das Dinnerhopping ist für 128 Euro pro Person inklusive Wein, Mineralwasser, Kaffee und Führung buchbar. Reservierungen werden telefonisch unter +49 (0) 69 / 75 40 29 27 oder per E-Mail an mice@hessischer-hof.de entgegen genommen. Für die Übernachtung zahlen Gäste den Sonderpreis von 149 Euro im Doppelzimmer inklusive Frühstück.



