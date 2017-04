KLM Royal Dutch Airlines startet Direktflug von Amsterdam nach San José, Costa Rica

(fair-NEWS)

San José / Frankfurt am Main- Die renommierte niederländische Fluggesellschaft KLM Royal Dutch Airlines hat jüngst die Aufnahme eines neuen Direktflugs nach Costa Rica bekannt gegeben. Ab dem 31. Oktober 2017 wird die Strecke Amsterdam – San José – Amsterdam zwei Mal wöchentlich bedient. Im Winter 2017/2018 haben KLM Fluggäste künftig dienstags und donnerstags die Möglichkeit, in das grüne Herz Mittelamerikas zu reisen.Der Hinflug startet ab Amsterdam-Schiphol jeweils um 15:25 Uhr und landet um 20:05 Uhr in San José (Ortszeit). Zurück geht es um 22:05 Uhr ab San José mit Ankunft am Folgetag um 15:10 Uhr in Amsterdam-Schiphol. Als Fluggerät wird auf der Strecke eine Boeing 787-9 Dreamliner eingesetzt mit einer Kapazität von 294 Sitzen. Davon stehen 30 Sitze in der World Business Class, 219 in der Economy Class und 45 in der Economy Comfort Zone zur Verfügung. Mit 20 Prozent weniger Treibstoffverbrauch und 20 Prozent weniger CO2-Emissionen tragen Passagiere mit ihrem KLM-Flugticket einen Teil zum Schutze der Umwelt bei.Luis Guillermo Solís, Präsident der Republik Costa Rica, hat auf die Bedeutung dieser wichtigen Bekanntmachung hingewiesen: „Dieser neue Flug ermöglicht nicht nur Passagieren aus den Niederlanden einen Besuch unseres Landes, sondern verbindet – dank entsprechender Anschlussflüge – auch andere europäische Länder mit Costa Rica und wird somit zweifelsohne den Tourismus unseres Landes ankurbeln. Zudem wird ein positiver Effekt auf die Wirtschaft erzielt, indem das Gemeinwesen so die Möglichkeit erhält, innerhalb des Tourismus weiter zu wachsen“, betont Solís.„KLM bringt bereits viele Passagiere über Panama nach Costa Rica. Das wachsende Interesse des europäischen Markts an dem wunderschönen Land hat uns schließlich überzeugt, unser Streckennetz um einen Direktflug nach San José zu erweitern“, erklärt KLM Präsident & CEO Pieter Elbers.Dank des Codesharings mit der Fluggesellschaft Copa Airlines haben Fluggäste außerdem die Möglichkeit, an den anderen Tagen mit einem Anschlussflug über Panama nach Costa Rica zu reisen.Weitere Informationen stehen abrufbereit unter www.klm.com



Bildinformation: KLM Royal Dutch Airlines startet Direktflug von Amsterdam nach San José, Costa Rica