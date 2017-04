(fair-NEWS)

Ein Kobold als Küchenchef, dass soll was geben. Denn diese kleinen listigen Wesen habe es faustdick hinter den Ohren und treiben so manchen Schabernack.Kobold Nepomuck ist kein Kostverächter. Er isst für sein Leben gerne, treibt aber wie jeder andere seiner Art gerne Späßchen. Da er aber die Menschen sehr mag, hat er extra für sie ein paar seiner Leibspeisen zusammengestellt und gewährt Einblicke in seine Küche.Buchbeschreibung:Was steht wohl bei einem Kobold alles auf dem Speiseplan?Nepomuck gewährt Einblick in seine Küche und verrät so manches bisher geheim gehaltene Rezept.Die Gerichte sind ein wahrer Gaumenschmaus.Darüber hinaus hält das Büchlein noch ein paar Überraschungen parat.Nepomuck wünscht gutes Gelingen und ganz viel Spaß!Taschenbuch: 100 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 1 (8. Oktober 2014)Sprache: Englisch, DeutschISBN-10: 3735792154ISBN-13: 978-3735792150Trailer:https://www.youtube.com/watch?v=GP2tO7bVilg&feature=youtu.be&list=LLnrWQi3TGNmRm5EoXRQVqVQFormat: Kindle EditionDateigröße: 2560 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 100 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 1 (23. Oktober 2014)Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B00OTGQOISX-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertVerbesserter Schriftsatz: AktiviertWeitere Bücher der Autorin:Mit Nepomuck auf Weltreise, ISBN: 978-3-9611-1276-0Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Kobolde, ISBN: 978-3-7357-9072-9Nepomucks Abenteuer, ISBN: 978-3-9030-5618-3Kleine Mutmachgeschichten, ISBN: 978-3-9030-5644-2Mystica Venezia, ISBN: 978-3-9030-5670-1Luhg Holiday, ISBN: 978-3-7431-5262-5Glücksschmiede: Tipps für mehr Glück und Erfolg [Kindle Edition]Willkommen im Luhg Holiday [Kindle Edition]Auf Wiedersehen im Luhg Holiday [Kindle Edition]http://christineerdic.jimdo.com/https://literatur-reisetipps.blogspot.de/



Bildinformation: Britta Kummer