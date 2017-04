Lavendel in der Küche

(fair-NEWS)

Lavendel mit seinen violetten Blüten kennen die meisten Menschen durch seinen wunderbaren Duft, als Seife, Pflanze für Balkone, Gärten oder Fensterbänke. Oder durch die großen Lavendelfelder in der Provence. Doch Lavendel kann weitaus mehr als hübsch aussehen. Auch in der Küche lassen sich Blätter und Blüten für viele Gerichte verwenden und geben somit den Speisen einen besonderen Pfiff, so wie andere essbare Blüten auch.Essbare Blüten finden immer mehr Beliebtheit. Sie sind nicht nur hübsch anzusehen, sondern auch lecker und verwandeln jedes Gericht zu einem Augenschmaus.Sie lassen sich gut kandieren und ergeben so Süßigkeiten, die sehr dekorativ sind und sich auch wunderbar als Geschenk eignen.Wenn man außerhalb des eigenen Gartens sammelt, sollte man darauf achten, dass die Wiesen nicht gedüngt und möglichst weit von Städten und Straßen entfernt sind.Blüten aus freier Natur sollten vor dem Verzehr immer gründlich und gewissenhaft gesäubert werden, da Insekten sie genauso anziehend finden wie wir.Blüten aus dem Blumenladen sind nicht zum Verzehr geeignet, da diese gespritzt sind.Sollte man sich nicht sicher sein, welche Blüten geeignet sind, gibt es zahlreiche Ratgeber, die man zur Hilfe ziehen kann.Jeder gut sortierte Einkaufsmarkt führt inzwischen essbare Blüten.Rezepttipp: Lavendel-Kokosplätzchen (© Vegetarischer Genuss – Quer Beet, Britta Kummer)75 g Butter200 g Kokosraspeln175 ml Dosenmilch2 - 3 EL getrocknete LavendelblütenButter in einem Topf schmelzen lassen. Kokosraspeln sowie Dosenmilch zufügen und ca. 5 - 10 Minuten unter ständigem Rühren erhitzen. Topf vom Herd nehmen, die Lavendelblüten unterheben und die Mischung etwas abkühlen lasen.Aus der Masse Plätzchen formen. Vor dem Verzehr richtig trocknen lassen.TrailerBeschreibung des Buches:Von wegen, vegetarisches Essen ist langweilig. Überzeugen Sie sich selbst, wie vielfältig und interessant die vegetarische Küche sein kann.Wie der Name „Vegetarischer Genuss - Quer Beet“ schon verrät, finden Sie hier zahlreiche und abwechslungsreiche Rezepte für jeden Geschmack.Also haben Sie Mut und lassen sich auf eine köstliche Reise ein, die einen großen Reiz hat und mal andere Geschmackserlebnisse bietet.Ein Muss für Freunde der vegetarischen Küche und für die, die einfach mal gerne einen fleischlosen Tag einlegen wollen.Guten Appetit!Taschenbuch: 236 SeitenVerlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (28. Februar 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 1508484740ISBN-13: 978-1508484745Format: Kindle EditionDateigröße: 3487 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 238 SeitenISBN-Quelle für Seitenzahl: 1508484740Gleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine EinschränkungVerkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B00UXHWLM0X-Ray:AktiviertWord Wise: Nicht aktiviertVerbesserter Schriftsatz: AktiviertÜber die Autorin:Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken.Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch "Willkommen zu Hause, Amy" in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



Bildinformation: Britta Kummer